4 Gusht 2025
Më shumë se 30 përqind e palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite në Rripin e Gazës janë fëmijë.
Ministria Palestineze e Shëndetësisë në Gaza renditi emrat e palestinezëve të vrarë në sulmet izraelite në Gaza deri më 31 korrik 2025.
U vu re se nga 7 tetori 2023 deri në fund të korrikut të këtij viti, 18.430 nga 60.199 palestinezët e vrarë në gjenocid ishin fëmijë, që përfaqësojnë 30.8 përqind të numrit të të vrarëve.
Raporti kujton se 9.735 gra u vranë në sulmet izraelite në Gaza, që përfaqësojnë 16.1 përqind të numrit të përgjithshëm të të vrarëve.
Gjithashtu thuhet se 4.429 nga të vrarët në sulmet izraelite ishin të moshuar dhe se ata përbënin 7.3 përqind të palestinezëve të vrarë në Gaza.