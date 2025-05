NATO-ja duhet të prodhojë më shumë armatime, tha kreu i aleancës të enjten gjatë një takimi me presidentin amerikan Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë.

“Ne nuk po bëjmë mjaftueshëm, dhe jo në ShBA, as në Evropë, dhe jemi mbrapa kur krahasohemi me rusët dhe kinezët”, i tha Mark Rutte Trump.

“Evropianët blejnë katër herë më shumë këtu sesa anasjelltas, gjë që është mirë sepse ju keni një industri të fortë të mbrojtjes, por ne duhet të bëjmë më shumë atje për t'u siguruar që ne të rrisim prodhimin dhe të shkatërrojmë burokracinë,” shtoi ai.

Ai tha se në mandatin e dytë të Trump, evropianët po angazhohen për 800 miliardë dollarë shpenzime të mbrojtjes dhe gjermanët tani janë deri në gjysmë trilion ekstra si dhe Britania e Madhe.

Të tjerët po angazhohen shumë më tepër për shpenzimet e mbrojtjes, tha ai.

"Ata nuk janë aty. Ne duhet të bëjmë më shumë," tha Rutte.

Shefi i NATO-s shtoi se ai dëshiron të punojë me Trumpin përpara një Samiti Hauge nga 24-25 qershor në Forumin Botëror në Hagë "për t'u siguruar që ne do të kemi një NATO e cila është me të vërtetë ringjallur nën udhëheqjen tuaj, dhe ne po arrijmë atje".