Türkiye do të intensifikojë përpjekjet tregtare me ShBA-në dhe do të përpiqet të heqë tarifat e reja të vendosura nga Uashingtoni, bëri të ditur Ministri i Tregtisë, Omer Bolat, të premten.

Në përgjigje të vendimit të Presidentit Donald Trump për të vendosur taksa reciproke që variojnë nga 10 për qind deri në 50 për qind importet nga disa shtete, Ankaraja planifikon të përshpejtojë përgatitjet sektoriale, të nxisë diplomacinë tregtare dhe të negociojë drejtpërdrejt për lehtësimin e tarifave ndaj eksporteve turke.

Duke vënë në dukje se politikat e reja tregtare të Trump pritet të përshpejtojnë ndryshimet në zinxhirët globalë të furnizimit, Bolat tha se do të ndërmerren hapa sektorialë për të rritur pjesëmarrjen e Türkiyes në tregun e ShBA-së nën parimin "fitim-fitim".

Türkiye planifikon të intensifikojë aktivitetet tregtare me ShBA-në dhe të forcojë bashkëpunimin ekonomik duke analizuar saktë peizazhin tregtar në shfaqje, të cilat formohen nga regjimi i ri i tarifor, u shpreh ai.

Ai gjithashtu paralajmëroi se taksat shtesë mund të shkaktojnë ndërprerje të konsiderueshme në lidhjet tregtare me ShBA-në, si dhe në tregjet globale të eksportit.

Për të minimizuar ndikimin potencial dhe për të shfrytëzuar mundësitë e reja, Türkiye do të zbatojë përgatitje në sektorë kyç, përfshirë tekstilet, veshjet e gatshme dhe makinerinë, shpjegoi Bolat.

Këto nisma janë në përputhje me "Strategjinë e Shteteve të Largëta" të Türkiyes, e cila përfshin edhe ShBA-në, tha ai.

Këto përpjekje synojnë të lehtësojnë liberalizimin e mëtejshëm të tregtisë midis dy shteteve, shtoi Bolat.

Që nga janari, kur Trump u rikthye në Shtëpinë e Bardhë, Türkiye ka monitoruar ngushtë të gjitha vendimet e lidhura me tregtinë të ShBA-së dhe ka mbajtur një dialog aktiv në çdo nivel.

Pas telefonatës së muajit të kaluar mes Trump dhe Presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan, nënministri i tregtisë ka mbajtur një takim me zëvendëspërfaqësuesin tregtar të ShBA-së, sipas tij.

Diskutimet u përqendruan në zgjidhjen e sfidave të përbashkëta tregtare, përcaktimin e një plani veprimi për marrëdhëniet ekonomike dhe identifikimin e hapave të rinj për të përmirësuar tregtinë dypalëshe.

Për më tepër, Bolat njoftoi se të dyja palët ranë dakord të mblidhen për takimin e ardhshëm të Këshillit të Tregtisë dhe Investimeve sa më shpejt të jetë e mundur për të forcuar bashkëpunimin tregtar dhe investues.

Ai gjithashtu tha se do të marrë pjesë personalisht në Konferencën Turko-Amerikane në Uashington në maj, ku do të mbajë bisedime zyrtare me sekretarin amerikan të tregtisë dhe përfaqësuesin tregtar për të hartuar një plan të përbashkët biznesi të përputhshëm me këto objektiva.

Bolat theksoi se volumi i tregtisë midis Türkiyes dhe ShBA-së vazhdon të rritet. Në vitin 2024, tregtia bilaterale u rrit me 4,7 për qind në 35,2 miliardë dollarë. ShBA-ja përbënte 6.2 për qind të eksporteve totale të Türkiyes, duke e bërë atë destinacionin e dytë më të madh të eksporteve të vendit. Megjithatë, ShBA-ja mbajti një suficit tregtar prej 2,4 miliardë dollarë.

Bolat rikonfirmoi angazhimin e Türkiyes për të arritur objektivin e volumit të tregtisë prej 100 miliardë dollarësh, i cili ishte caktuar fillimisht gjatë mandatit të parë të Trump në vitet 2017-2021. Ai theksoi se përpjekjet për të arritur këtë qëllim do të vazhdojnë pa ndërprerje.

Duke pasur parasysh surplusin tregtar prej 2.4 miliardë dollarësh në favor të ShBA-së, Türkiye kërkon të negociojë me Departamentin e Tregtisë të ShBA-së dhe përfaqësuesin tregtar për heqjen e tarifave shtesë 10 për qind të vendosura mbi eksportet turke.

Bolat tha se Trump tashmë ka shprehur gatishmërinë për diskutime mbi këto tarifa.

Ai shtoi se, pavarësisht taksave të reja, Türkiye është në një pozicion relativisht më të mirë se shtetet e tjera që po përballen me rritje shumë më të mëdha të taksave doganore. Ai e përshkroi këtë situatë si "më pak e keqe nga dy të këqijat" në lidhje me normat e tarifave.