I dërguari i posaçëm i ShBA-së për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, e ka përshkruar bisedën telefonike të fundit të presidentit amerikan Donald Trump me presidentin turk Recep Tayyip Erdoğan si “të shkëlqyer dhe transformuese”, por kryesisht të anashkaluar nga mediat.

Witkoff, i ftuar dje në programin e gazetarit amerikan Tucker Carlson, ndau pikëpamjet e tij mbi çështjet globale, duke sugjeruar se diskutimi i zhvilluar Trump-Erdoğan mund të sjellë zhvillime të rëndësishme diplomatike.

“Mendoj se presidenti pati një bisedë të shkëlqyer me Erdoğanin disa ditë më parë. Do ta përshkruaja, vërtet transformuese”, tha Witkoff.

“Mendoj se është nënraportuar për t’ju thënë të vërtetën, për shkak të asaj që ndodhi me Izraelin dhe për shkak të asaj që po ndodh me Rusinë”, shtoi ai.

Presidenti Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin Trump të dielën e kalur, duke shprehur besimin se Türkiye dhe ShBA-ja do ta forcojnë bashkëpunimin dypalësh me një qasje solide, të drejtuar nga rezultatet në epokën e tyre të re të marrëdhënieve.

Biseda, siç u raportua nga Drejtoria e Komunikimeve e Türkiyes, ka mbuluar lidhjet dypalëshe, si dhe çështje rajonale dhe globale. Dy presidentët për herë të fundit biseduan në muajin nëntor, kur Erdoğan e uroi Trumpin për rizgjedhjen e tij.

Witkoff vlerësoi ambasadorin e ShBA-së në Türkiye, Tom Barrack, për rolin e tij në nxitjen e marrëdhënieve Uashington-Ankara dhe shprehu optimizëm për rezultatet e bisedimeve.

“Mendoj se Tom Barrack, i cili është ambasador atje, ka bërë dhe do të bëjë një punë të jashtëzakonshme. Mendoj se presidenti ka një marrëdhënie me Erdoğanin dhe kjo do të jetë e rëndësishme. Dhe mendoj se ka disa të mira”, tha ai.

I dërguari i presidentit amerikan tha se “ka vetëm shumë lajme të mira pozitive” nga Türkiye “si rezultat i asaj bisede”.

Ai nuk dha detaje mbi temat specifike që diskutuan dy presidentët dhe as Trump nuk e ka komentuar publikisht bisedën. Megjithatë, ai sugjeroi se zhvillime të mëtejshme mund të shfaqen së shpejti.

“Mendoj se do ta shihni këtë në raportimet në ditët në vijim”, tha Witkoff.