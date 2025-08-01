Ndërhyrja e Izraelit në Siri “i ndërlikon çështjet” dhe nuk ndihmon stabilitetin e vendit, sipas Tom Barrack, të dërguarit special të ShBA-së për Sirinë dhe ambasadorit në Ankara.
Gjatë një informimi të Departamentit të Shtetit të ShBA-së të enjten mbi Sirinë, Barrack tha se ata nuk ndajnë një “mirëkuptim të përbashkët” me Izraelin për këtë çështje.
ShBA-të duan që Siria të arrijë stabilitet dhe po bashkëpunojnë ngushtë si me qeverinë siriane ashtu edhe me vendet fqinje, veçanërisht me Türkiyen, për këtë qëllim, tha ai.
I pyetur nëse veprimet e Izraelit ndihmojnë procesin në Siri, ai tregoi se veprime të tilla nuk janë të dobishme, duke thënë: “A i ndërlikon kjo çështjet? Po, i ndërlikon çështjet.”
Barrack shtoi: “Sipas mendimit tim, Izraeli nuk është agresiv, por (veprimet e tij) nuk janë të dobishme. Ata nuk po ndihmojnë sepse nuk kemi një mirëkuptim të përbashkët (për Sirinë).”
Ai tha se ata e kuptojnë që Izraeli nuk dëshiron një kërcënim tjetër midis vetes dhe Iranit.
"Izraeli është shumë i ndjeshëm në lidhje me kufijtë e tij tani. Siria nuk dëshiron luftë me Izraelin. Sipas mendimit tim personal, Izraeli nuk është i përqendruar në Siri; ata thonë se do të zgjerojnë Lartësitë (Siriane) të Golanit deri në kufirin iranian", tha Barrack.
"Ata duan një zonë të pastër midis tyre dhe Iranit, të përbërë nga partnerë të besueshëm. Ata duan një pamje të Iranit dhe thonë se askush nuk do të ndërhyjë me ne nga këtu në Iran."
- Bashkëpunimi 'i jashtëzakonshëm' i Türkiyes për Sirinë
Përveç kësaj, Barrack theksoi se Ankaraja është shumë e dobishme në sigurimin e sigurisë dhe stabilitetit administrativ në Siri, duke thënë: "Türkiyes po bashkëpunon jashtëzakonisht mirë. Qeveria siriane gjithashtu po bashkëpunon jashtëzakonisht mirë në pranimin e kësaj ndihme. Megjithatë, procesi po përparon ngadalë. Përafërsisht 10 milionë sirianë (të cilët u larguan për shkak të Asadit dhe luftës së gjatë civile) duan të kthehen."
Ai shpjegoi se një lloj "zone tampon" është krijuar midis Türkiyes dhe organizatës terroriste PKK/YPG, e cila vepron nën emrin SDF në Siri, dhe se një zonë e ngjashme tampon është krijuar në rajonin ku jetojnë Druzët.
Ai tha se janë të vetëdijshëm për ekuilibrat e sigurisë brenda vendit dhe janë në kontakt të vazhdueshëm me të gjitha vendet përkatëse.