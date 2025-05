Një protestë në kryeqytetin serb Beograd u shndërrua në kaotike kur, sipas disa analistëve, një armë zanore ka të ngjarë të jetë përdorur kundër demonstruesve.

Incidenti i së shtunës ngjalli polemika të gjera pasi Serbia dëshmoi një nga protestat më të mëdha antiqeveritare në historinë e saj të fundit.

Gjatë 15 minutave heshtje në përkujtim të 15 viktimave të shembjes së stacionit të trenit të Novi Sadit të vitit të kaluar, një zhurmë e papritur dhe depërtuese bëri jehonë nëpër rrugët e mbushura të Beogradit.

Tingulli shkaktoi panik në mesin e protestuesve, duke çuar në tentativa të furishme për t'u arratisur dhe duke rezultuar në nëpërkëmbje dhe lëndime.

Videot në mediat sociale kapën momentin e saktë kur dyshohet se u aktivizua një pajisje e panjohur që shkakton zhurmën.

Protestuesit e përshkruan përvojën si thellësisht shqetësuese, me disa që e krahasojnë tingullin me "një kërcënim dërrmues që po afrohet me shpejtësi".

Eksperti pretendon se është përdorur armëve zanore

Analisti ushtarak Aleksandar Radiç i tha N1 TV se zhurma ka shumë të ngjarë të jetë shkaktuar nga vendosja e një pajisje akustike me rreze të gjatë (LRAD), e njohur zakonisht si një armë zanore.

Sipas Radiqit, forcat e sigurisë së Serbisë kanë pasur akses në këtë armë jovdekjeprurëse të prodhuar nga ShBA-ja që nga viti 2022, pavarësisht faktit se përdorimi i saj nuk është i rregulluar ligjërisht në vend.

“LRAD është një armë akustike agresive e krijuar për të çaktivizuar objektivat duke përdorur frekuenca ekstreme të zërit. Përdoret kryesisht për paaftësi”, tha ai.

Qeveria, presidenti mohojnë akuzat pasi opozita akuzon autoritetet për represion

Të dyja ministritë e brendshme dhe ato të mbrojtjes serbe mohuan çdo përdorim të një arme zanore gjatë protestës, duke hedhur poshtë pretendimet se zbatimi i ligjit vendosi një pajisje akustike për ta shpërndarë turmën.

Në një deklaratë jashtëzakonisht të mprehtë, Qendra Emergjente e Serbisë në Qendrën Klinike të Beogradit mohoi raportet se individët kërkuan trajtim mjekësor për shkak të "përdorimit të supozuar të së ashtuquajturës armë zanore".

Presidenti Aleksandar Vuçiq iu drejtua gjithashtu akuzave, duke i quajtur ato "të turpshme". Ai vlerësoi forcat e sigurisë për ruajtjen e rendit dhe këmbënguli se protesta u trajtua në mënyrë paqësore.

Por, partitë opozitare kritikuan reagimin e qeverisë, duke akuzuar Vuçiqin për përdorimin e armëve zanore kundër qytetarëve të tij. Disa udhëheqës të opozitës njoftuan planet për të ngritur padi penale kundër përgjegjësve dhe kërkuan një hetim të pavarur për incidentin.

Protesta, një nga më të mëdhatë që nga rënia e Slobodan Millosheviçit në vitin 2000, tërhoqi mbi 100.000 demonstrues nga e gjithë Serbia. Fillimisht e nxitur nga zemërimi i studentëve për shembjen e stacionit të trenit nëntorin e kaluar, lëvizja është rritur në një thirrje mbarëkombëtare për llogaridhënie dhe reformë të qeverisë.

Vuçiq u përgjigjet protestave masive, lë të kuptohet për ndryshime politike

Në një fjalim kombëtar, Vuçiq pranoi shkallën e protestave, duke i përshkruar ato si të nxitura nga "energjia e madhe negative, zemërimi dhe tërbimi".

Megjithatë, ai pohoi se forcat e sigurisë vepruan me përgjegjësi dhe se autoritetet nuk morën masa ekstreme për të shpërndarë turmën

“Ne do të duhet të ndryshojmë veten, megjithëse shpresoj se disa të tjerë e kanë kuptuar se qytetarët nuk duan revolucione me ngjyra”, tha Vuçiç, duke iu referuar kryengritjeve të mëparshme në rajon, të supozuara të mbështetura nga fuqitë e huaja.

“Është e rëndësishme që fëmijët tanë të shkojnë në shkollë dhe që studentët të kthehen në universitet.”

Pavarësisht thirrjeve të përhapura për dorëheqjen e tij, Vuçiq sinjalizoi se qeveria e tij po përgatitet për një tranzicion politik. Ai njoftoi se në fillim të javës së ardhshme, parlamenti do të njohë zyrtarisht dorëheqjen e kryeministrit Millosh Vuçeviç, duke nisur një afat 30-ditor për të formuar një qeveri të re.

Nëse brenda kësaj periudhe nuk formohet qeveria e re, zgjedhjet parlamentare mund të mbahen në fillim të qershorit.

Vuçeviç dha dorëheqjen në janar mes protestave studentore në rritje, pas një incidenti në të cilin studentët u rrahën nga forcat e sigurisë në Novi Sad.

Ndërsa tensionet përshkallëzohen dhe opozita qeveritare forcohet, Serbia ndodhet në një udhëkryq politik kritik, me javët e ardhshme që ka të ngjarë ta formësojnë të ardhmen e vendit.