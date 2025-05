Siljanovska-Davkova vlerëson ndihmën e ofruar nga vendet mike pas tragjedisë në Koçan

“Njerëz të mirë nga i gjithë rajoni, Evropa dhe bota janë me ne. Ne kurrë nuk do ta harrojmë këtë akt mirësie. Ne do t'u jemi përjetësisht mirënjohës atyre”, tha presidentja Siljanovska-Davkova.