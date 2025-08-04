Republika e Afrikës së Jugut e ka pozicionuar Türkiyen midis tregjeve të saj strategjike me përparësi në përgjigje të tarifës prej 30 për qind që ShBA-ja do të zbatojnë duke filluar nga 8 gushti.
Ministria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Bashkëpunimit njoftoi se Afrika e Jugut ka zbatuar një strategji gjithëpërfshirëse për të zhvilluar marrëdhënie me partnerë alternativë tregtarë në përgjigje të rritjes së tarifave nga ShBA-tja.
Duke e cilësuar "të pakuptueshëm" tarifën e re prej 30 për qind, të zbatuar përballë asaj prej 0,25 për qind, deklarata thekson se kjo ka dëmtuar marrëdhëniet reciproke.
Afrika e Jugut do të vazhdojë kontaktet e saj me SHBA-në me qëllimin për të arritur një marrëveshje që do të përparojë interesat e të dy vendeve, thuhet në deklaratë.
"Në vend të marrëdhënieve që ia heqin vendit tonë aftësinë për të shfrytëzuar pasurinë e tij minerale dhe që imitojnë marrëdhëniet shtypëse tregtare të epokës koloniale, ne synojmë të bëjmë marrëveshje që inkurajojnë prodhimin me vlerë të shtuar dhe industrializimin", shtoi deklarata.
Türkiye midis vendeve me përparësi strategjike
Deklarata vuri në dukje se regjimi i ri tarifor mund të ketë një ndikim të drejtpërdrejtë në ekonominë e Afrikës së Jugut dhe se diversifikimi në tregje alternative është bërë një domosdoshmëri.
Deklarata thekson se kjo situatë paraqet gjithashtu një mundësi për të zhvilluar partneritete të reja në tregje që nuk janë shfrytëzuar mjaftueshëm deri më tani.
"Në këtë kontekst, Türkiye, së bashku me vendet e Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore (ASEAN), është ndër tregjet e synuara strategjike me përparësi" thuhet ndër të tjera në deklaratë.
Po ashtu deklarata thekson se tashmë është bërë përparim i konsiderueshëm në hapjen ndaj tregjeve të tilla si Bashkimi Evropian (BE), Kina, Tajlanda, Japonia, Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) dhe Arabia Saudite.
Ekonomia më e madhe e Afrikës
Sipas të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), Afrika e Jugut, me një produkt të brendshëm bruto (PBB) që tejkalon 410 miliardë dollarë, mbart cilësinë e ekonomisë më të madhe e Afrikës në vitin 2025.
Vendi, i cili shquhet me burimet e tij të pasura minerale, infrastrukturën e përparuar financiare dhe industrinë e fuqishme, konsiderohet qendra tregtare e kontinentit.
Tetë nga 10 kompanitë më të mëdha të Afrikës janë të vendosura në Republikën e Afrikës së Jugut, të cilat janë të gjitha të listuara në Bursën e Johanesburgut (JSE).
JSE, e cila ka vëllimin më të madh se vëllimi i të gjitha bursave të Afrikës së bashku, ka një vlerë total tregu prej 1,3 trilion dollarësh.
Afrika e Jugut e cila mban presidencën e G20 këtë vit, është gjithashtu anëtare e BRICS.
Marrëdhëniet Ekonomike Afrikë e Jugut-Türkiye
Sipas të dhënave zyrtare, vëllimi tregtar dypalësh i Türkiye me Afrikën e Jugut, partnerin e saj më të madh tregtar në Afrikën Sub-Sahariane, do të arrijë afërsisht 2 miliardë dollarë në vitin 2024.
Kjo tregti është realizuar me afërsisht 700 milionë dollarë eksporte nga Türkiye dhe 1,3 miliard dollarë importe nga Afrika e Jugut.
Türkiye ka afërsisht 100 milionë dollarë investime, kryesisht në sektorët e minierave dhe tekstilit në Afrikën e Jugut e cila ka një rol kyç në strategjinë e zgjerimit drejt Afrikës.