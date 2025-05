Ukraina nuk do të pajtohet me një armëpushim në tokë që do të lejonte forcat ruse të rigrupohen dhe të rifillojnë armiqësitë më vonë, tha të hënën një këshilltar i kreut të zyrës së Presidentit ukrainas.

Duke folur për mediat, Serhiy Leshchenko theksoi se ndërsa Ukraina është e hapur për negociata, ajo këmbëngul se çdo armëpushim nuk duhet t'i japë Rusisë një avantazh.

“Ai (Presidenti i ShBA-së Donald Trump) pyet: A ka një plan për të ndaluar luftimet? Ne i përgjigjemi se kemi një plan. Ne propozojmë një armëpushim në ajër - drone, raketa, balistikë. Ne propozojmë gjithashtu një armëpushim në det. Ne angazhohemi që të mos sulmojmë atje, edhe pse aktualisht kemi iniciativën në Detin e Zi. Për më tepër, ne propozojmë të përmbahemi nga sulmet ndaj infrastrukturës energjetike”, tha Leshchenko, sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Ukrainës, ose Ukrinform.

Megjithatë, ai theksoi se Ukraina nuk do të pranojë një armëpushim në tokë, pasi kjo mund t'i japë Presidentit rus Vladimir Putin kohë për të përforcuar trupat e tij dhe për ta rifilluar luftën.

“Ju dëshironi një armëpushim – ne jemi gati. Por jo në tokë, ku Putinit do t'i duhen disa muaj për t'i shëruar të plagosurit, për ta rekrutuar këmbësorinë nga Koreja e Veriut dhe për ta rifilluar këtë luftë”, tha ai.

Leshchenko theksoi gjithashtu se 70% e humbjeve ushtarake ukrainase vijnë nga sulmet me dron.

“Ndihma e ShBA-së është kritike këtu, por jo në masën që duhet t'i diktojë kushtet për përfundimin e armiqësive në një mënyrë të pafavorshme për Ukrainën,” tha ai.

Ukraina ka paralajmëruar në mënyrë të përsëritur kundër çdo marrëveshjeje që mund t'i lejojë Rusisë të konsolidojë forcat e saj, duke argumentuar se vetëm një qasje gjithëpërfshirëse ndaj sigurisë - duke përfshirë fushat ajrore dhe detare - mund të sjellë stabilitet në rajon.