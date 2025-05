Në Shqipëri është hapur zyrtarisht misioni i vëzhguesve nga Zyra e OSBE-së për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR), për zgjedhjet e ardhshme parlamentare që do të mbahen më 11 maj.

Kreu i misionit të vëzhgimit të ODIHR-it, ambasadori Lamberto Zannier, në një konferencë për mediat theksoi se do të monitorojnë nga afër të gjithë aspektet e zgjedhjeve.

"Ky mision vjen pas një ftese të autoriteteve vendase shqiptare. Misioni do të përbehet nga një ekip prej 12 ekspertësh të vendosur në Tiranë. Do të jenë gjithashtu 26 vëzhgues afatgjatë të cilët do të jenë në Tiranë dhe të shpërndarë nëpër Shqipëri. Do të kërkohet gjithashtu edhe mbërritja e 300 vëzhguesve afatshkurtër disa ditë para ditës së zgjedhjeve", tha Zannier.

Ai theksoi se në ditën e zgjedhjeve do të jetë një mision më i madh, pasi do të jenë gjithashtu edhe delegacione nga Asambleja Parlamentare e OSBE-së, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës dhe një delegacion nga Parlamenti Evropian.

Zannier u shpreh se objektivi i misionit është të vlerësojë mënyrën se si do të kryhen zgjedhjet, sipas tij nëse ato do të jenë në përputhje me angazhimet që ka marrë Shqipëria lidhur me OSBE-në, si dhe me detyrime dhe standarde të tjera ndërkombëtare.

"Për arritjen e objektivit që ka misioni i ODIHR-it ne do të monitorojmë nga afër të gjithë aspektet e zgjedhjeve, duke përfshirë edhe zhvillimet para dhe pas ditës së zgjedhjeve. Disa fusha specifike me interes për misionin do të jenë zbatimi i kuadrit ligjor, zhvillimi i fushatës duke përfshirë edhe fushatën në rrjetet sociale, puna e administratës zgjedhore në të gjitha nivelet, zgjidhja e mosmarrëveshjeve në lidhje me zgjedhjet dhe mbulimi mediatik në përgjithësi", tha ai.

Në kuadër të hapjes së misionit, Zannier ka zhvilluar takime me përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) dhe institucioneve të tjera në Shqipëri.

Zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Shqipëri do të mbahen më 11 maj 2025.