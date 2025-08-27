LUFTA NË GAZA
Ushtria izraelite vret atletin palestinez pranë qendrës së ndihmës në Khan Younis
Allam al-Amour fitoi medaljen e bronztë në garën 3.000 metra në Kampionatin e Klubeve të Azisë Perëndimore 2023 në Doha.
27 Gusht 2025

Ushtria izraelite vrau vrapuesin ndërkombëtar palestinez, Allam al-Amour, teksa po përpiqej të merrte ndihma në qytetin Khan Younis, në jug të Rripit të Gazës, mëson Anadolu.

Burime familjare thanë se Al-Amour "ra dëshmor nga të shtënat e ushtrisë izraelite pranë atyre që njihen si qendra amerikane të ndihmës".

Al-Amour kishte fituar medaljen e bronztë në Kampionatin e Atletikës së Klubeve të Azisë Perëndimore në kategorinë e të rinjve, të organizuar në Doha në mars 2023, sipas agjencisë zyrtare palestineze të lajmeve Wafa.

Atleti palestinez siguroi medaljen e bronztë në garën 3.000 metra në edicionin e parë të turneut, i cili paraqiti 250 atletë që përfaqësonin 12 klube nga federatat e Azisë Perëndimore.

Izraeli ka vrarë gati 63 mijë palestinezë në Rripin e Gazës që nga tetori 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me mungesë ushqimi.


