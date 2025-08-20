LUFTA NË GAZA
Edhe fëmijë midis 30 të vrarëve në sulmet izraelite ndaj kërkuesve të ndihmave
Ushtria izraelite hapi zjarr ndaj civilëve që prisnin ndihma në kampin e refugjatëve Nuseirat, duke vrarë 8 persona, sipas mjekëve.
20 Gusht 2025

Sulmet e ushtrisë izraelite kanë vrarë 30 civilë, përfshirë fëmijë, në Rripin e Gazës që nga e mërkura herët, sipas burimeve mjekësore.

Një burim mjekësor i tha Anadolu-s se pesë anëtarë të një familjeje u vranë nga një sulm izraelit që shënjestroi një çadër ku strehoheshin palestinezë të zhvendosur në kampin e refugjatëve Shati në perëndim të qytetit të Gazës.

Katër të tjerë, përfshirë fëmijë, u vranë në një sulm tjetër mbi një çadër pranë Universitetit Islamik të Gazës në të njëjtin qytet.

Ushtria izraelite bombardoi një shtëpi në lagjen jugore Sabra, duke vrarë dy fëmijë dhe plagosur të tjerë.

Katër palestinezë të tjerë nga e njëjta familje humbën jetën, dhe të tjerë u plagosën pasi ushtria izraelite goditi një ndërtesë ku strehoheshin të zhvendosur në lagjen Zeitoun, në juglindje të qytetit të Gazës. Sulmi gjithashtu shkaktoi zjarr në ndërtesë.

Në Rripin qendror të Gazës, tetë palestinezë u vranë nga të shtënat e ushtrisë izraelite pranë një pike shpërndarjeje ndihmash në kampin e refugjatëve Nuseirat, sipas një deklarate nga spitali Al-Awda.

Pesë persona të tjerë, përfshirë një fëmijë, u vranë dhe të tjerë u plagosën kur avionët izraelitë bombarduan disa shtëpi në kampin e refugjatëve.

Një grua palestineze dhe dy fëmijët e saj, njëri prej tyre foshnjë, u vranë nga një sulm izraelit ndaj shtëpisë së tyre në një kamp refugjatësh në Khan Younis.

Avionët izraelitë shënjestruan një çadër në Al-Mawasi, Khan Younis, duke plagosur 12 persona.

Izraeli ka vrarë më shumë se 62.000 palestinezë në Gaza që nga tetori 2023. Ofensiva ushtarake ka shkatërruar enklavën, e cila po përballet me uri masive.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli po përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në këtë enklavë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
