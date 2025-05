Ministri i Mbrojtjes, Pirro Vengu, priti në një takim zëvendëskryeministrin dhe ministrin e Mbrojtjes së Kroacisë, Ivan Anušić, i cili ndodhet në Tiranë për një vizitë dyditore.

“Marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Kroacisë janë të shkëlqyera dhe prodhojnë siguri dhe stabilitet në rajon”, u shpreh ministri Vengu, duke vlerësuar mbështetjen e pakursyer të Kroacisë ndaj Shqipërisë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.

Nga ana e tij, zëvendëskryeministri dhe ministri i Mbrojtjes së Kroacisë, Ivan Anušić, shprehu vlerësimin për rolin e Shqipërisë në rajon dhe ecurinë tejet pozitive të saj në procesin e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian.

Palët ndanë një vlerësim të përbashkët mbi rreziqet dhe kërcënimet që i kanosen Evropës Juglindore dhe theksuan nevojën për një vëmendje të shtuar të NATO-s në hapësirën Adriatiko-Joniane, ku Shqipëria dhe Kroacia mund të ndërmarrin iniciativa të përbashkëta.

Në këtë aspekt, dy ministrat konfirmuan gatishmërinë për të ecur së bashku në rrugën e zhvillimit të kapaciteteve dhe të industrisë ushtarake.

Gjithashtu, të martën, në kuadër të forcimit të bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes, do të nënshkruhet deklarata e përbashkët trilaterale midis Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës.

Krahas takimit me ministrin e Mbrojtjes, Pirro Vengu, zëvendëskryeministri dhe ministri i Mbrojtjes i Kroacisë do të zhvillojë takime me Presidentin Bajram Begaj dhe kryetaren e Parlamentit Elisa Spiropali.