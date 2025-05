Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, shprehu zemërimin për sulmet e fundit izraelite në Gaza që kanë vrarë qindra njerëz, duke bërë thirrje për një rivendosje të menjëhershme të armëpushimit dhe ndihmë urgjente humanitare.

"Jam i indinjuar nga sulmet izraelite të kësaj jave në Gaza, të cilat vranë qindra njerëz", tha Guterres në një fjalim të mbajtur në Leuven të Belgjikës, ku universitetet KU Leuven dhe UC Louvain së bashku i dhanë një doktoratë nderi OKB-së.

Ai shprehu keqardhjen për vdekjen e një anëtari të stafit të OKB-së dhe plagosjen e pesë të tjerëve kur sulmet izraelite goditën dy bujtina të OKB-së në Deir al-Balah.

"Armëpushimi më në fund kishte lejuar një masë lehtësimi për të zbutur vuajtjet e tmerrshme të palestinezëve në Gaza dhe lehtësim për familjet izraelite që më në fund mirëpritën pengjet në shtëpi pas më shumë se një viti ankthi", tha ai.

"Të gjitha këto tani janë shkatërruar", shtoi shefi i OKB-së. Ai përsëriti se "përshkallëzimi nuk është zgjidhja" dhe se "nuk ka zgjidhje ushtarake për këtë konflikt".

Duke bërë thirrje për lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të të gjithë pengjeve të mbetur, ai bëri thirrje për rifillimin e plotë të ndihmës humanitare për enklavën e rrethuar.

"Apeloj fuqimisht që armëpushimi të rivendoset, ndihma humanitare e papenguar të rivendoset dhe pengjet e mbetur të lirohen pa kushte", tha Guterres.

"Përtej përfundimit të kësaj lufte të tmerrshme, ne duhet të hedhim themelet për paqen e qëndrueshme, përmes hapave të menjëhershëm dhe të pakthyeshëm drejt një zgjidhjeje me dy shtete, me Izraelin dhe Palestinën që jetojnë krah për krah në paqe dhe siguri, në përputhje me ligjin ndërkombëtar dhe rezolutat përkatëse të OKB-së, me Kudsin si kryeqytetin e të dy shteteve", shtoi ai.

Më shumë se 700 palestinezë janë vrarë dhe mbi 900 janë plagosur në një fushatë të papritur ajrore nga Izraeli në Gaza që nga e marta, duke shkelur armëpushimin dhe marrëveshjen për shkëmbimin e të burgosurve që u arrit në janar.

Gati 50 mijë palestinezë janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë dhe mbi 112 mijë janë plagosur në sulmet brutale ushtarak të Izraelit në Gaza që nga tetori i vitit 2023.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhër arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.