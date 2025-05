Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu miratoi të enjten kufizime të rrepta për aksesin e besimtarëve palestinezë në xhaminë Al-Aksa për lutjen e xhumasë gjatë muajit të Ramazanit.

Një deklaratë nga zyra e Netanyahut njoftoi se qeveria ka miratuar një rekomandim sigurie për të lejuar vetëm një numër të kufizuar besimtarësh nga Bregu Perëndimor të hyjnë në xhami, duke ndjekur të njëjtin mekanizëm të përdorur vitin e kaluar.

Sipas kufizimeve të reja, vetëm burrat mbi 55 vjeç, gratë mbi 50 vjeç dhe fëmijët nën 12 vjeç do të lejohen të hyjnë në Xhaminë Al-Aksa. Megjithatë, qasja do të kushtëzohet me marrjen e lejes paraprake të sigurisë dhe nënshtrimin e kontrolleve të plota të sigurisë në pikat e caktuara të kontrollit.

Vendimi përkon me inkursionet e vazhdueshme ditore nga qindra kolonë izraelitë në Xhaminë Al-Aksa gjatë muajit të shenjtë, së bashku me kufizimet në rritje për palestinezët që udhëtojnë nga Bregu Perëndimor.

Që nga shpërthimi i luftës në Gaza më 7 tetor 2023, autoritetet izraelite kanë vendosur masa të rrepta që kufizojnë aksesin e palestinezëve nga Bregu Perëndimor në Jerusalemin Lindor.

Ndërkohë, policia izraelite ka njoftuar vendosjen e forcave shtesë të sigurisë në qytetin e pushtuar gjatë Ramazanit.

Palestinezët i shohin këto kufizime si pjesë e përpjekjeve më të gjera të Izraelit për të judaizuar Jerusalemin Lindor, duke përfshirë Xhaminë Al-Aksa, dhe për të fshirë identitetin e tij arab dhe islamik.