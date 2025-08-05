RAJONI
Sipas të dhënave nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative (BIRN), Serbia eksportoi municione me vlerë rreth 55.5 milionë euro në Izrael në gjysmën e parë të vitit 2025.
5 Gusht 2025

Serbia i ka shitur më shumë municione Izraelit në gjashtë muajt e parë të vitit 2025, sesa gjatë gjithë vitit të kaluar 2024.

Sipas të dhënave nga Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative (BIRN), Serbia eksportoi municione me vlerë rreth 55.5 milionë euro në Izrael në gjysmën e parë të vitit 2025.

Kjo shifër është më shumë se gjatë gjithë vitit të kaluar, kur eksportet arritën një rekord prej 47.9 milionë eurosh.

"Midis blerësve të municioneve është një kompani e fuqishme izraelite që raportuesja e OKB-së, Francesca Albanese, e ka etiketuar në raportin e saj si një 'përfituese nga gjenocidi i vazhdueshëm' në Gaza", thuhet në raport.

Në fillim të muajit qershor, në një intervistë për mediat izraelite, presidenti serb Aleksandar Vuçiq tha se vendi i tij është i vetmi vend në Evropë që i shet municion Izraelit.

Ndërkaq, më vonë, më 23 qershor ai njoftoi se shitja e municioneve për Izraelin është ndaluar pas konfliktit që filloi me sulmet e Izraelit ndaj Iranit.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
