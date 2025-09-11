LINDJA E MESME
1 minuta leximi
Presidenti sirian në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së për herë të parë që nga viti 1967
Presidenti Al-Sharaa do të shoqërohet nga ministri i punëve të jashtme, Asaad Hassan al-Shaibani, dhe një delegacion i lartë diplomatik.
10 orë më parë

Presidenti sirian Ahmed Al-Sharaa do të marrë pjesë në sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara dhe në “Javën e nivelit të lartë”, që do të mbahet nga 22 deri më 30 shtator në Nju Jork.

Sipas agjencisë zyrtare të lajmeve Siriane Arabe (SANA), Al-Sharaa do të shoqërohet nga ministri i punëve të jashtme, Asaad Hassan al-Shaibani, dhe një delegacion i lartë diplomatik.

Kjo shënon pjesëmarrjen e parë të një presidenti sirian që nga viti 1967, dhe gjithashtu pjesëmarrjen e parë në "Javën e Nivelit të Lartë".

Al-Sharaa dhe al-Shaibani pritet të marrin pjesë në një sërë takimesh dhe ngjarjesh, si edhe të zhvillojnë takime bilaterale me krerë shtetesh dhe delegacione pjesëmarrëse në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
