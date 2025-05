Ministri i Jashtëm i Hungarisë i ka bërë thirrje Komisionit Evropian që të fillojë negociatat me Shtetet e Bashkuara (SHBA) në lidhje me politikën doganore, duke paralajmëruar se keqmenaxhimi i vazhdueshëm do të jetë një goditje tjetër për ekonominë evropiane.

Brukseli ka dëmtuar seriozisht bashkëpunimin doganor me SHBA-në, tha Peter Szijjarto, duke i bërë thirrje Komisionit Evropian që menjëherë të nisë bisedimet me Uashingtonin.

Në një konferencë të përbashkët për shtyp me nënkryetarin e Këshillit Kombëtar Sllovak, Peter Žiga, ai kritikoi udhëheqjen e BE-së si të paaftë dhe të paralizuar nga një fobi ndaj presidentit amerikan Donald Trump, e cila, tha ai, kishte çuar në një tjetër dështim strategjik.

Szijjarto vuri në dukje çekuilibrin në tarifat e automjeteve – Evropa vendos 10 për qind për automjetet amerikane, ndërsa SHBA-ja ngarkon vetëm 2.5 për qind, tha ai, duke vënë në dukje se Brukseli duhet të kishte ulur tarifat e BE-së për të hapur një kanal të drejtë për negociata dhe për të parandaluar SHBA-në nga vendosja e masave hakmarrëse.

Ai theksoi se Hungaria dhe Sllovakia janë qendrat kryesore të automobilave dhe se politika e dështuar doganore përbën një kërcënim serioz për të dyja ekonomitë.

Trump njoftoi më parë vendosjen e tarifave prej 25 për qind për importet e makinave në SHBA, të cilat do të fillojnë të vendosen më 3 prill.