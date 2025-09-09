Poznati glumac i majstor borilačkih vještina Jackie Chan biće ambasador specijalizovane izložbe EXPO 2027, koja će po prvi put biti održana na Zapadnom Balkanu, u Beogradu.
Tema događaja "Play for Humanity - Sport and Music for All" osmišljena je da pokaže kako kreativna igra kroz sport i muziku može doprinijeti povezivanju ljudi i zajedničkom odgovoru na globalne izazove, a Jackie Chan, u intervjuu za Euronews, naglasio je da sport, muzika i kultura nisu odvojeni, već da predstavljaju različite jezike istog duha, prenio je u utorak Tanjug.
On smatra da će Beograd 2027. godine biti mjesto susreta Istoka i Zapada.
Specijalizovana izložba EXPO biće održana u Beogradu od 15. maja do 15. augusta 2027. s temom "Igraj za čovečanstvo - sport i muzika za sve", a očekuje se više od četiri miliona posjetilaca tokom 93 dana.
Do sada je učešće najavilo 120 zemalja.