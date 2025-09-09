Poznati glumac i majstor borilačkih vještina Jackie Chan biće ambasador specijalizovane izložbe EXPO 2027, koja će po prvi put biti održana na Zapadnom Balkanu, u Beogradu.

Tema događaja "Play for Humanity - Sport and Music for All" osmišljena je da pokaže kako kreativna igra kroz sport i muziku može doprinijeti povezivanju ljudi i zajedničkom odgovoru na globalne izazove, a Jackie Chan, u intervjuu za Euronews, naglasio je da sport, muzika i kultura nisu odvojeni, već da predstavljaju različite jezike istog duha, prenio je u utorak Tanjug.

On smatra da će Beograd 2027. godine biti mjesto susreta Istoka i Zapada.