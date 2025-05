Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić na Diplomatskom forumu u Antaliji ekskluzivno je za TRT Balkan govorio o političkoj situaciji u BiH, s naglaskom na antiustavno djelovanje Milorada Dodika i podršku koju predsjednik RS-a dobija iz Srbije.

“Stalno imamo te cikluse nekih kriza. Ova sada kriza izgleda kao najozbiljnija kriza iz razloga što je Milorad Dodik, sa ciljem da spriječi provođenje odluka pravosudnih organa Bosne i Hercegovine, zaprijetio čak i upotrebom oružane sile. Nakon toga donio je niz zakona u Narodnoj skupštini Republike srpske kojima potpuno degradira zakone koji već postoje, koji su usvojeni u Parlamentarnoj skupštini BiH, i na taj način izvršio ono što se svagdje u svijetu zove napad na ustavni poredak. Odnosno, jedan ozbiljan udar na ustavno-pravni poredak Bosne i Hercegovine”, kaže Komšić.

Opisujući trenuto stanje u Bosni i Hercegovini, kaže kako želi da “ovaj put institucije Bosne i Hercegovine, pravosudne i policijske institucije BiH, pokažu da imaju volje i hrabrosti i snage da provedu odluke pravosudnih organa”.

“Jer, ako se to ne desi, mi ćemo se naći u jednoj fazi u kojoj sve ovo što radi gospodin Dodik i to društvo oko njega, naravno, koji će stvoriti novu situaciju na terenu u Bosni i Hercegovini kao osnovu za neku buduću eskalaciju odnosa, političkih, etničkih i kakvih god u Bosni i Hercegovini. Dakle, situacija nimalo nije lagana u ovom trenutku, ali, ako to tako mogu da kažem, dobra vijest je da nema rata. Nema rata. Trenutno je takva situacija, nema kapaciteta za rat i nema spremnosti kod običnih ljudi za tako nešto”.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine očekuje da državne institucije privedu Dodika, premijera Republike Srpske Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Republike srpske Nenada Stevandića.

“Naravno, ne očekuje niko od njih da to urade stihijski, da to urade brzopleto, ali da se mora napraviti plan kako bi se realizovale odluke pravosudnih organa, mora. Ja očekujem da se to desi”, dodaje.

Komšić je s članom Predsjedništva BiH Denisom Bećirovićem ranije zatražio asistenciju EUFOR-a u hapšenju zvaničnika Republike srpske, jer “EUFOR ima mandat da reaguje u ovim situacijama”.

“Naravno, niko ne očekuje da snage EUFOR-a budu te koje će uhapsiti Dodika, ali da trebaju osigurati jednu vrstu asistencije kojom bi se omogućilo policijskim snagama BiH da provedu tu odluku, svakako da trebaju. Na kraju krajeva, vrijedi podsjetiti da su u sličnoj situaciji, to je tzv. slučaj Hrvatske samouprave ili “Hercegovačka banka”, kako ga zovu u Bosni i Hercegovini, tadašnje snage SFOR-a, čini mi se, intervenisale i omogućile da policijske agencije BiH izvrše zadatak koji je bio stavljen pred njih”, ističe on.

O Vučićevoj podršci Dodiku

Komšić misli da “ Dodik u ovo ne bi ni krenuo da nije imao podršku Vučića, jer Dodiku je ta podrška važnija, važnija mu je Vučićeva podrška nego čak i od podrške Putina, jer, pazite, Moskva je daleko, Rusija je daleko. Vučić je tu”, kaže Komšić, dodavši da je po njegovom mišljenju redsjednik Srbije Aleksandar Vučić pružio podršku Dodiku iz svog političkog interesa.

“S obzirom da se trenutno u Srbiji odvijaju veliki protesti, Vučiću je trebala tema koja će skrenuti pažnju sa tih protesta na nešto što je on nazvao „ugrožavanje Republike srpske“. Ali da se mi razumijemo, ovdje niko ne ugrožava Republiku srpsku, niko ni ne pominje Republiku srpsku, ne dovodi u pitanje njeno postojanje. Ovdje samo ljudi očekuju da pravosuđe i policija uradi svoj posao onako kako to stoji u zakonu. Nije stvar čak, ako ćete mi vjerovati, ni o kakvom obračunu sa Miloradom Dodikom”. Ovdje je postala... ovo je stvar principa. Ima li države, nema li države. Može li država djelovati na cijeloj teritoriji BiH ili ne može da djeluje”, kazao je Komšić.

“To je ta bitka koju mi trenutno, politička bitka i pravosudna bitka koja se trenutno odvija u Bosni i Hercegovini. Na kraju krajeva, toliko je političkih funkcionera osuđeno, privedeno pravdi, nalaze se u zatvorima u BiH i nikad niko nije pravio od toga neki veliki slučaj. U ovom trenutku Dodik je čovjek koji je osuđen, Dodik je čovjek koji ne poštuje odluke Suda i Tužilaštva, Dodik je onaj koji se ne odaziva pozivima Tužilaštva i Suda i on zato mora biti sankcionisan kao što bi bio svaki građanin BiH sankcionisan.”

Komšić ističe da “se samo o tome radi i da ne postoji nikakav animozitet prema Republici srpskoj, pogotovo ne prema srpskom narodu” i dodaje kako je “riječ o tome da se odluke pravosudnih organa moraju provesti. Donesene su na osnovu zakona, istina, onog koji je nametnuo visoki predstavnik, ali su donesene, one vrijede i te se presude, odnosno te se odluke moraju provesti. Samo se o tome ovdje radi. Bilo o kome da je riječ”.

“Niti je u pitanju sudbina ili budućnost Republike srpske, niti u pitanju sudbina srpskog naroda, kako u Bosni i Hercegovini, naravno, ni u regiji, niti je iko potaknut mržnjom ili neprijateljstvom prema Republici srpskoj ili prema Srbima. Riječ je samo o provedbi odluka pravosudnih organa”, zaključio je član Predsjedništva BiH

Turkiye je stalo do toga da Bosna i Hercegovina ostane cjelovita džava

Komentarišući odnose BiH i regionalnih zemalja s Turkiye, ocijenio je da je Turkiye stalo do Bosne i Hercegovine, do toga da Bosna i Hercegovina ostane cjelovita država i “da se sve ono što jeste transformacija Bosne i Hercegovine u evropsku državu dešava na jedan miran način”.

“Turska ima dosta jaku ulogu u cijeloj regiji Balkana. Odnosi predsjednika (Recepa Tayyipa) Erdogana i Vučića su odlični, odnosi predsjednika Erdogana i Dodika su odlični, ali to ne znači, i to sam ljudima uvijek govorio, to ne znači da će Republika Turska i predsjednik Erdogan ostaviti Bosnu i Hercegovinu samu i na cjedilu. Naprotiv.”

Komšić dodaje da Turkiye stoji uz Bosnu i Hercegovinu i smatra da su poruke predsjednika Turkiye Recepa Tayyipa Erdogana imale umirujuće dejstvo u Bosni i Hercegovini i “sigurno su u Bosni i Hercegovini doživljene prijateljski - sigurno je da se Miloradu Dodiku nisu svidjele baš, ali ne znam na šta je on računao, jer je poznat odnos Republike Turske prema BiH”.

“Išlo je to do toga da je i Dodik spustio malo svoju retoriku i svoje tenzije, jer, ponavljam, i Vučiću, i Dodiku, i svima nama je stalo do dobrih odnosa sa Republikom Turskom i sa predsjednikom Erdoganom”, zaključio je Komšić na ovu temu.

Kao što je bio u Srebrenici, ono što se dešava u Gazi je genocid

Komšić je i ranije poredio genocid u Srebrenici s Gazom, a isti stav je ponovio i za TRT Balkan.

“Kao što se u ratu u BiH radilo u Srebrenici, ali ne samo u Srebrenici, jer genocidna namjera je bila daleko šira od Srebrenice. Imate progone u Krajini, naprimjer u Prijedoru, koji imaju sve elemente genocida, ali nije definisano tako u međunarodnim presudama. Imate plan cijeli da se cijela lijeva obala Drine očisti od Bošnjaka muslimana. To je rađeno godinama. I onda je to samo kulminiralo i eskaliralo na genocid u Srebrenici koji je toliko jasan, toliko dokazan bio da nije bilo nikakve dileme. Naravno, slično se dešava i u Gazi.”

On smatra da ako se uništenje jednog naroda, etničke i vjerske grupe, kao potpuno raseljavanje s jednog s prostora “da to radite golom silom kojom ubijate i civile, i žene, i djecu, pa šta je to nego genocid, koji je motivisan upravo namjerom da se istrijebi taj narod, odnosno ta etnička grupa. Zato kažem, ja ne razumijem ljude uopšte kad dovode u dilemu genocid”.

“Jer genocid nije teško vidjeti, uočiti, definisati. A u današnjem svijetu u kojem informacije obiđu cijeli svijet u jednoj sekundi, sve se vidi, sve je jasno. I možete vi pričati da to nije genocid. To je genocid! Kao što je bio u Srebrenici, tako je i ono što se dešava u Gazi – genocid. Jer se radi o istrebljenju cijelog jednog naroda, odnosno dijela naroda, palestinskog naroda, odnosno etničke grupe”, zaključio je Komšić.