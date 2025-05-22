SVIJET
Trump najavio akciju nakon što je dvoje uposlenika izraelske ambasade ubijeno u Washingtonu
Bili su prekrasan par, kaže izraelski ambasador, pozivajući na jedinstvo protiv mržnje nakon pucnjave.
Na konferenciji za novinare nakon napada, izraelski ambasador Leiter rekao je da su žrtve mladi izraelski par koji se trebao zaručiti. / Reuters
22 Maj 2025

Američki predsjednik Donald Trump i izraelski ambasador Yechiel Leiter u SAD-u osudili su sinoćnju pucnjavu u blizini Jevrejskog muzeja Capital u Washingtonu, u kojoj su ubijena dva uposlenika izraelske ambasade, nazvavši to činom antisemitskog nasilja.

"Ova strašna ubistva u Washingtonu, očito utemeljena na antisemitizmu, moraju prestati, odmah! Mržnja i radikalizam nemaju mjesta u SAD-u", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Izrazio je sućut porodicama žrtava.

Na konferenciji za novinare nakon napada, izraelski ambasador Leiter rekao je da su žrtve mladi izraelski par koji se trebao zaručiti.

"Mladić je ove sedmice kupio prsten s namjerom da sljedeće sedmice zaprosi svoju djevojku u Jeruzalemu", rekao je, opisujući ih kao prekrasan par koji je došao uživati ​​u večeri u washingtonskom kulturnom centru.

Rekao je da ga je Trump lično nazvao preko državne odvjetnice Pam Bondi, obećavši da će njegova administracija učiniti sve što može kako bi se borila protiv antisemitizma i okončala ga.

Leiter je naglasio jedinstvo između Izraela i SAD-a.

"Zajedno se nećemo bojati. Zajedno ćemo stajati i prevladat ćemo moralnu izopačenost ljudi koji misle da će ubistvom postići političke dobitke", rekao je.

