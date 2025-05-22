Američki predsjednik Donald Trump i izraelski ambasador Yechiel Leiter u SAD-u osudili su sinoćnju pucnjavu u blizini Jevrejskog muzeja Capital u Washingtonu, u kojoj su ubijena dva uposlenika izraelske ambasade, nazvavši to činom antisemitskog nasilja.

"Ova strašna ubistva u Washingtonu, očito utemeljena na antisemitizmu, moraju prestati, odmah! Mržnja i radikalizam nemaju mjesta u SAD-u", napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Izrazio je sućut porodicama žrtava.

Na konferenciji za novinare nakon napada, izraelski ambasador Leiter rekao je da su žrtve mladi izraelski par koji se trebao zaručiti.