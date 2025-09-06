Egipat je u subotu optužio Izrael da namjerno stvara glad u Gazi i pozvao ga da prihvati američki plan primirja koji je Hamas već prihvatio.

Ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty rekao je da situacija u Gazi „nije prirodna katastrofa, već rezultat izraelske politike.“

„Glad se koristi kao oružje rata,“ rekao je na konferenciji za novinare u Kairu, zajedno s Philippeom Lazzarinijem, šefom UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA).

Abdelatty je naveo da Egipat odbacuje svaki pokušaj da se marginalizira palestinsko pitanje i pozvao Izrael da prihvati plan koji je iznio američki izaslanik Steve Witkoff, a koji je Hamas odobrio prošlog mjeseca. On je optužio Izrael za „blokadu i nemoguće uvjete“ koji sprječavaju napredak ka primirju.

Lazzarini je rekao da je primirje „jedini način da se okonča humanitarna katastrofa u Gazi i osigura oslobađanje talaca.“

Potvrdio je da je glad u sjevernoj Gazi već stvarnost, nazivajući je „potpuno ljudski stvorenim problemom.“

Lazzarini je također upozorio na pogoršanje finansijske krize UNRWA-e, navodeći da je agencija bila prisiljena otkazati programe.

Abdelatty je pohvalio ulogu UNRWA-e, ističući da je „podrška agenciji zakonska i moralna obaveza“ i osudio izraelske pokušaje da je oslabi.

Prelaz Rafah

Egipatski ministar vanjskih poslova također je telefonski razgovarao s Witkoffom o naporima da se osigura primirje u Gazi.