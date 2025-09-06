Egipat je u subotu optužio Izrael da namjerno stvara glad u Gazi i pozvao ga da prihvati američki plan primirja koji je Hamas već prihvatio.
Ministar vanjskih poslova Badr Abdelatty rekao je da situacija u Gazi „nije prirodna katastrofa, već rezultat izraelske politike.“
„Glad se koristi kao oružje rata,“ rekao je na konferenciji za novinare u Kairu, zajedno s Philippeom Lazzarinijem, šefom UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA).
Abdelatty je naveo da Egipat odbacuje svaki pokušaj da se marginalizira palestinsko pitanje i pozvao Izrael da prihvati plan koji je iznio američki izaslanik Steve Witkoff, a koji je Hamas odobrio prošlog mjeseca. On je optužio Izrael za „blokadu i nemoguće uvjete“ koji sprječavaju napredak ka primirju.
Lazzarini je rekao da je primirje „jedini način da se okonča humanitarna katastrofa u Gazi i osigura oslobađanje talaca.“
Potvrdio je da je glad u sjevernoj Gazi već stvarnost, nazivajući je „potpuno ljudski stvorenim problemom.“
Lazzarini je također upozorio na pogoršanje finansijske krize UNRWA-e, navodeći da je agencija bila prisiljena otkazati programe.
Abdelatty je pohvalio ulogu UNRWA-e, ističući da je „podrška agenciji zakonska i moralna obaveza“ i osudio izraelske pokušaje da je oslabi.
Prelaz Rafah
Egipatski ministar vanjskih poslova također je telefonski razgovarao s Witkoffom o naporima da se osigura primirje u Gazi.
Prema Ministarstvu vanjskih poslova Egipta, razgovori su se fokusirali na „zajedničke napore da se postigne dogovor“ zasnovan na planu američkog izaslanika.
Abdelatty je naglasio važnost da Izrael prihvati plan kako bi se smanjile tenzije, omogućila humanitarna pomoć u enklavu i osiguralo oslobađanje talaca i palestinskih zatvorenika.
Odnosi između Kaira i Tel Aviva pogoršani su nakon što je Izrael tvrdio da Egipat drži prelaz Rafah zatvorenim.
Abdelatty je odbacio tu tvrdnju, navodeći da je Egipat održavao prelaz otvoren „24 sata dnevno“, dok „Izrael sprječava ulazak pomoći.“
On je rekao da je više od 6.000 kamiona s hranom i potrepštinama zaustavljeno na egipatskoj strani, optužujući Izrael da ih namjerno drži „pred očima međunarodne zajednice.“
18. augusta, Hamas je prihvatio djelimično primirje i sporazum o razmjeni zatvorenika u skladu s ranijim planom Witkoffa, pod uvjetom da ga Izrael odobri. Hamas je od tada pokazao spremnost za širi sporazum koji uključuje okončanje rata i povlačenje Izraela iz Gaze, ali premijer Benjamin Netanyahu odbio je odobriti prijedlog.
Izraelska vojska nastavila je brutalni napad na Pojas Gaze, pri čemu je od oktobra 2023. ubijeno najmanje 64.300 Palestinaca. Vojna kampanja uništila je enklavu, koja se suočava s glađu.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava sa slučajem genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata na ovoj enklavi.