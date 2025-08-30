Grupa zdravstvenih radnika u petak je održala protest u Grčkoj protiv nedavnog izraelskog napada na veliku bolnicu u Gazi.

Zdravstveni radnici okupili su se ispred izraelske ambasade u Atini kako bi osudili smrtonosne udare izvedene u ponedjeljak na medicinski kompleks Nasser u južnoj Gazi, u kojima je ubijeno najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara.

Tokom protesta demonstranti su nosili palestinske zastave i uzvikivali parole podrške Palestini poput "Sloboda Palestini".

Nosili su i razne transparente protiv izraelskih napada, među kojima je bio i natpis "Zaustavite masakr".

Neki od učesnika protesta došli su obučeni u doktorske mantile s crvenom bojom koja je simbolizirala krv, kako bi ukazali na izraelske napade na zdravstvene ustanove u opkoljenom Pojasu Gaze.