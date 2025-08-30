Grupa zdravstvenih radnika u petak je održala protest u Grčkoj protiv nedavnog izraelskog napada na veliku bolnicu u Gazi.
Zdravstveni radnici okupili su se ispred izraelske ambasade u Atini kako bi osudili smrtonosne udare izvedene u ponedjeljak na medicinski kompleks Nasser u južnoj Gazi, u kojima je ubijeno najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara.
Tokom protesta demonstranti su nosili palestinske zastave i uzvikivali parole podrške Palestini poput "Sloboda Palestini".
Nosili su i razne transparente protiv izraelskih napada, među kojima je bio i natpis "Zaustavite masakr".
Neki od učesnika protesta došli su obučeni u doktorske mantile s crvenom bojom koja je simbolizirala krv, kako bi ukazali na izraelske napade na zdravstvene ustanove u opkoljenom Pojasu Gaze.
Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, u izraelskom napadu na kompleks Nasser u Khan Younisu u ponedjeljak ubijeno je najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara i jednog vatrogasca.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.
Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih u Gazi.
Izrael se također suočava s optužbama za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata protiv ove enklave.