Grčki medicinari protestovali protiv izraelskih napada na bolnice u Gazi
Medicinski radnici okupili su se ispred izraelske ambasade u Atini kako bi osudili smrtonosni napad na bolnicu Nasser u južnom dijelu Pojasa Gaze u kojem je ubijeno 20 osoba, među kojima je i pet novinara.
Tokom protesta demonstranti su nosili palestinske zastave i uzvikivali parole podrške Palestini poput "Sloboda Palestini". / AA
30 August 2025

Grupa zdravstvenih radnika u petak je održala protest u Grčkoj protiv nedavnog izraelskog napada na veliku bolnicu u Gazi.

Zdravstveni radnici okupili su se ispred izraelske ambasade u Atini kako bi osudili smrtonosne udare izvedene u ponedjeljak na medicinski kompleks Nasser u južnoj Gazi, u kojima je ubijeno najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara.

Tokom protesta demonstranti su nosili palestinske zastave i uzvikivali parole podrške Palestini poput "Sloboda Palestini".

Nosili su i razne transparente protiv izraelskih napada, među kojima je bio i natpis "Zaustavite masakr".

Neki od učesnika protesta došli su obučeni u doktorske mantile s crvenom bojom koja je simbolizirala krv, kako bi ukazali na izraelske napade na zdravstvene ustanove u opkoljenom Pojasu Gaze.

Prema podacima Ministarstva zdravstva u Gazi, u izraelskom napadu na kompleks Nasser u Khan Younisu u ponedjeljak ubijeno je najmanje 20 ljudi, uključujući pet novinara i jednog vatrogasca.

Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 63.000 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je enklavu koja se suočava s glađu.

Međunarodni krivični sud prošlog novembra izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti počinjenih u Gazi.

Izrael se također suočava s optužbama za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog svog rata protiv ove enklave.

