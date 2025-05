Za mnoge u SAD-u, hapšenje Mahmouda Khalila, Rumeyse Ozturk, Badara Khana Surija i drugih, zajedno s nastavkom genocida u opkoljenoj Gazi, bila je ključna tačka za ponovno pokretanje njihovog propalestinskog pokreta, očuvanje uzroka i suprotstavljanje neumoljivoj represiji predsjednika Donalda Trumpa protiv propalestinskih glasova.

To je rekao jedan od demonstranata tokom vjerovatno najvećeg propalestinskog marša u SAD-u od Trumpovog povratka u Bijelu kuću, koji je počeo odmah ispred američkog Kongresa i završio pred vratima američke Agencije za imigraciju i carinske usluge (ICE).

„Kada kažemo u našim milionima, u našim milijardama, da smo svi Palestinci, ne govorimo to olako. Kada je jedan od nas napadnut, napadnuti smo svi“, rekla je demonstrantica, koja je željela ostati anonimna iz sigurnosnih razloga, za TRT World.

„Isto važi za represiju nad studentima i kako su Mahmoud Khalil, Rumeysa, koji su bili pritvoreni radi deportacije... Ovo samo ponovo pokreće pokret.“

Ona je upozorila da će Trumpova administracija ići dalje od propalestinskog aktivizma i da će se okrenuti protiv drugih grupa u SAD-u koje se jednostavno ne slažu s njihovom narativom.

Zbog Trumpove represije prema propalestinskom aktivizmu, većina identiteta demonstranata bila je skrivena zbog sigurnosti.

„Bilo je pomalo zastrašujuće (protestovati), ali mislim da nije ništa u poređenju s onim što ljudi u Gazi doživljavaju svakog dana“, rekla je demonstrantica Jessica za TRT World.

Drugi demonstrant, koji koristi inicijale L.P, rekao je da Trumpova administracija neće stati samo na Palestincima, ističući da Trump pokušava odvratiti ljude od genocida u Gazi.

„Oni (Trumpova administracija) ne staju na Palestincima, ne staju na imigrantima. Već smo to vidjeli“, rekao je L.P. za TRT World.

„Pokušava da nas odvrati od genocida koji se dešava palestinskom narodu u Gazi, a također želi da nas odvrati od prava koja su trenutno oduzimana imigrantima u Sjedinjenim Državama.“

L.P. je ukazao na pritvaranje Khalila i drugih studenata kao obrazac koji će se nastaviti ukoliko ga ljudi sami ne zaustave.

„Vidjeli smo da se ovo dešavalo prije Mahmouda; dešavalo se studentima... Mislim da će se nastaviti i da će to raditi dok ne izgradimo dovoljno snage kao narod da se stvarno borimo protiv tih stvari, jer oni ne staju dok se ne uplaše“, dodao je L.P. „Znamo kada su uplašeni jer nam počnu davati male pobjede... ali znamo da nam trebaju konkretne pobjede, konkretne pobjede.“

Dva demonstranta bila su među hiljadama koji su učestvovali u maršu nazvanom „Marš za Palestinu“, koji je zahtijevao embargo na oružje za Izrael, trajni prekid vatre u opkoljenoj Gazi i puštanje studenata koji su uhapšeni zbog kritike Izraela.

Usred demonstracija, dječije cipele bile su postavljene u znak sjećanja na otprilike 17.000 djece koju je Izrael ubio tokom svog masakra u Gazi.

„Zastrašujuća poruka slobodi govora“

Marš je podržalo i suorganiziralo gotovo 300 organizacija, uključujući grupe za ljudska prava, sindikate, grupe protiv rata, ženske grupe i muslimanske organizacije.

Jedna od organizacija koja je podržala i suorganizirala marš, Američki savjet muslimanskih organizacija (USCMO), izjavila je da je marš osmišljen kako bi poslao snažnu poruku Trampu i njegovoj administraciji da neće prihvatiti nasilje prema njima niti prema bilo kojim propalestinskim glasovima.

„(Marš) naglašava da su sloboda govora i mirni protest osnovne američke vrijednosti i prava koja moraju biti zaštićena, a ne kriminalizirana. Marš također ukazuje na politike koje se smatraju autoritarnim i signalizira da javnost neće stajati po strani dok se ova prava potkopavaju“, rekao je Oussama Jammal, generalni sekretar USCMO-a, za TRT World.

Jammal je također upozorio da bi represija prema propalestinskom aktivizmu mogla preći granicu palestinskog pitanja, utječući na druga pitanja poput klime i radničkih prava.

„Hapšenja Mahmouda Khalila, Rumeyse Ozturk i Badara Khana Surija čine se kao signal za zastrašivanje slobode govora, posebno prema onima koji se zalažu za Palestinu. Ovo može postaviti opasan presedan u kojem će se suzbijati suprotstavljeni glasovi na drugim pitanjima – bilo da se radi o klimatskim promjenama, radničkim pravima ili rasnoj pravdi“, rekao je Jammal.

„Ako se ovo ne zaustavi, takve akcije mogu erodirati demokratske slobode i gurnuti zemlju dalje prema autoritarizmu. Javni nadzor i pravni izazovi bit će ključni kako bi se spriječilo eskaliranje ovog trenda.“

Drugi suorganizator CODEPINK-a rekao je za TRT World da savjesni ljudi neće popustiti pod Trampovim pokušajem da ih utiša sve dok traje genocid u Gazi.

„Bez obzira na pokušaje da se utišaju propalestinski, antigenocidni glasovi; studenti, radnici, nastavnici, umjetnici, aktivisti, zdravstveni radnici, radnici u tehnologiji i ljudi savjesti širom svijeta neće se povući pred represijom i prijetnjama, i nikada se neće povući sve dok Gaza bude pod napadom“, rekla je Melissa Garriga, menadžerica za komunikacije i odnose s medijima u CODEPINK-u, za TRT World.

„Nismo u zabludi da će nas Tramp poslušati; međutim, vjerujemo da postoji snaga u odbijanju da šutimo... Pokazujući se u velikom broju, možemo reći da nećemo biti utišani i da se ne plašimo. To je jasna poruka da taktike administracije poput Gestapoa neće uspjeti. Ne mogu nas deportirati i klevetati propalestinski pokret do nestanka — on je tu da ostane“, dodala je.

Garriga je također ukazala na iste rizike kao i Jammal, rekavši da je Trampova represija prema svima koji se ne slažu s njegovim politikama već počela.

„Svjedočimo tome da ljudi budu deportirani u El Salvador samo zbog toga što imaju tetovažu. Prošle sedmice, kinesko-američki profesor na Univerzitetu Indiana je deportiran bez razloga i bez očite veze s propalestinskim aktivizmom“, rekla je.

„Nedavna presuda suda protiv ekološke organizacije Greenpeace u korist Dakota Accessa nije samo trebala da ih zatvori nepravdenim kaznom od 660 miliona dolara, već je i način slanja jasne poruke organizacijama širom svijeta – ako se ne slažete s nama, doći ćemo po vas. Sve ovo rezultira potpunom disolucijom demokratije i slobode govora, što stavlja sve u opasnost.“

Ashik Siddique, supredsjednik Demokratskih socijalista Amerike — također jedan od podržavatelja i suorganizatora — rekao je za TRT World da pritvaranje Khalila, Ozturk, Surija i drugih pokazuje da je Trampova administracija spremna kršiti „ustavno zaštićena prava“ kako bi kaznila one koji se protive njima.

„Ovo je duboko alarmantan korak u smjeru autoritarizma i očito ugrožavanje demokracije u Sjedinjenim Američkim Državama“, rekao je Siddique za TRT World.

Siddique je također rekao da vlasti SAD-a „prekomjerno koriste svoju moć“ na neprihvatljive načine prema Amerikancima koji shvataju da Trampova administracija „krivi imigrante, posebno Palestince i muslimane“ kako bi ih skrenuli s napora da smanje federalnu radnu snagu i troškove.

Genocid u Gazi, represija u SAD-u

Marš dolazi usred snažne represije koju provode predsjednik Donald Trump i njegova vlada protiv propalestinskih glasova koji protestuju protiv izraelskog genocidnog rata na Gazi.

Dana 8. marta, vlasti su uhapsile Khalila, koji je predvodio propalestinske proteste na Univerzitetu Kolumbija prošlog proljeća. Trump je pozdravio njegovo hapšenje i rekao da je to "prvo od mnogih".

Trump je, bez dokaza, optužio Khalila za podršku Hamasu. Khalil negira bilo kakve veze s ovom otporničkom grupom.

Nekoliko dana nakon Khalilovog hapšenja, Trumpova optužba postala je stvarnost nakon što je uhapšen još jedan propalestinski student, Suri, indijski istraživač s Univerziteta Georgetown. Njegov advokat je rekao da je uhapšen zbog palestinske nacionalnosti njegove supruge.

Nakon hapšenja Surija, vlasti su krenule za još jednim propalestinskim studentom, Momodouom Taalom, tražeći da se preda.

Dana 25. marta, Yunseo Chung, studentica Univerziteta Kolumbija, rekla je da je tužila Trumpovu administraciju kako bi zaustavila njenu deportaciju iz SAD-a zbog učešća u propalestinskom protestu prošlog proljeća.

Također, 25. marta, Ozturk, dektorantica na Univerzitetu Tufts, oteta je usred dana od američkih vlasti zbog kritike izraelskog masakra u Gazi.

Trump je također ciljao američke univerzitete zbog dozvoljavanja propalestinskih protesta na njihovim kampusima.

Počeo je s Kolumbijom, što je izazvalo talas propalestinskih protesta na američkim univerzitetima, otkazavši 400 miliona dolara federalnog finansiranja toj instituciji.

Univerzitet je na kraju popustio pod njegovim pritiskom, najavivši široke promjene politike, uključujući politike protesta na kampusu.

Nakon toga, ciljao je Harvard, pokrenuvši pregled navodnog antisemitizma i prijetio povlačenjem 9 milijardi dolara federalnog finansiranja s univerziteta.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je univerzitet smijenio rukovodioce Centra za studije Bliskog istoka, pokušavajući da se distancira od propalestinskih glasova i optužbi za pristrasnost.

U opkoljenoj Gazi, izvještava se da je Izrael ubio 50.600 Palestinaca, broj koji je revidiran na 62.000, uglavnom žena i djece, tokom svog genocidnog rata u blokiranoj enklavi od 7. oktobra 2023.

Tokom svog masakra, Izrael je raselio gotovo cijelu populaciju enklave i stavio pojas pod opsadu, blokirajući ulazak osnovnih životnih namirnica, uključujući hranu, vodu, lijekove i drugu hitno potrebnu humanitarnu pomoć.

Održati nadu

Dok je većina demonstranata bila ljutita i iskazivala nezadovoljstvo zbog nastavka izraelskog genocida u Gazi, drugi su rekli da je važno održati nadu.

„Mislim da je veoma važno da ljudi imaju nadu“, rekla je demonstrantica, koja koristi inicijal V, za TRT World.

„Mislim da moraju uložiti što više mogu u svoje zajednice i u ljude koje vole… jer moramo se držati jedni za druge jako“, dodala je. „To je jedini način na koji ćemo moći proći kroz ovo i uspjeti napraviti promjenu.“

L.P. je povezao palestinsku borbu i borbu Afroamerikanaca kao „povezane“, prisjećajući se kako su Palestinci stajali uz Afroamerikance tokom njihove borbe.

„Nije riječ o manjoj zajednici. Radi se o sticanju slobode za sve nas“, rekao je L.P. prije nego što je počeo plakati.