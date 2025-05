U Kantonu Sarajevo danas se obilježava Dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva tokom opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine, a roditelji poručuju da se ti svirepi zločini ne smiju zaboraviti i da se to više nikada ne smije ponoviti.

Vlada Kantona Sarajevo je 2019. godine donijela odluku da se 5. maj obilježava kao Dan žalosti u znak sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva.

Udruženje roditelja ubijene djece opkoljenog Sarajeva 1992-1995, uz podršku kantonalnih institucija, organizovalo je polaganje cvijeća na Spomen-obilježju ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva 1992-1995.

Fikret Grabovica, predsjednik Udruženja, izjavio je da će i sutra biti upriličeni prigodni programi s kojih će poslati adekvatne poruke o nužnosti odavanja počasti i sjećanja najmlađe generacije Sarajlija koji su ubijani na najbrutalniji način.

"Ne smijemo to zaboraviti, posebno mladi. Sve nas to obavezuje da prenosimo na mlade kulturu sjećanja, jer oni nemaju dovoljno saznanja o svemu što se dešavalo tokom opsade. Mladi trebaju znati kako su njihovi vršnjaci ubijani i kako su gašeni njihovi snovi na monstruozan način. Trebaju to znati, ne da bi mrzili nekoga, već da bi kreirali svoju budućnost na odgovarajući način, da se takvo zlo više nikada ne ponovi", kazao je Grabovica.

Mladima je poručio da obrazovanje, znanje i ljubav prema domovini trebaju gajiti kao najjače oružje.

Potpredsjednik Udruženja Alija Hodžić istakao je da je sve teže kako vrijeme prolazi, jer je tokom opsade izgubio jedino dijete.

"Sve je teže i teže. Nemam više potomaka. Imao sam jedino dijete, kćerku Jasminu koja je ubijena u 18. godini. Bila je već stasala djevojčica, a zločinci je ubiše", kazao je Hodžić.

Preplavljen emocijama je dodao da sa suprugom čuva sjećanje na Jasminu i svu ubijenu djecu Sarajeva.

"Dragi narode, draga braćo i sestre, nemojte poželjeti rat bilo kome, jer rat donosi samo zlo. U to možete da se uvjerite i sada u Gazi, Ukrajini i Indiji", poručio je Hodžić.

Prema podacima Udruženja roditelja ubijene djece tokom opsade Sarajeva ubijeno je 1.601 dijete.