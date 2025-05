Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u srijedu u Briselu, poslije sastanaka sa evropskim zvaničnicima, da je uvjeren da je Srbija završila svoje obaveze u vezi sa pristupanjem SEPA i da u narednim nedjeljama "možemo konačno da budemo dio Jedinstvenog evropskog prostora za platni promet".

"Takođe, to je veoma važno i za naše kompanije, za smanjenje njihovih troškova, važno i za naše ljude koji žive van zemlje i za doznake i za mnoge druge stvari. Dakle, to će umnogome olakšati finansijsko poslovanje od pojedinaca u Srbiji do naših kompanija", rekao je Vučić.

On je prenio da je o evropskom putu Srbije danas u Briselu razgovarao sa evropskom komesarkom za proširenje Martom Kos, direktorom Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju EK Gertom Janom Kopmanom i Markom Makovcem.

Vučić je istakao da je druga stvar od velikog značaja o kojoj su razgovarali otvaranje klastera.

"Trebalo bi da povećamo svoje usklađivanje sa EU po pitanju ovih njihovih deklaracija spoljnopolitičkih, da ponekad glasamo za neke deklaracije koje se tiču Ruske Federacije, što nisam mogao da im obećam, pošto ja ne volim da lažem nikoga, pa neću ni njih da lažem i obmanjujem", rekao je Vučić.

On je istakao da vjeruje da "možemo da ponovo snažno pokrenemo kompletan evropski proces."

"Razgovarali smo o situaciji u regionu, i jedni i drugi smo istakli veliki značaj, ogroman značaj situacije u BiH i na cijeli region i saglasili se da je očuvanje mira i stabilnosti od presudnog značaja za sve nas na Balkanu i dogovorili se da zajednički radimo na tome. Dogovorili smo se da čak i preduzimamo određene akcije smirivanja s vremena na vreme i da se borimo za mir na Balkanu, jer je to od interesa, naravno za Srbiju, ali od ogromnog interesa i za Evropsku uniju, za Evropu u cjelini", rekao je Vučić.

Sa Ruteom o situaciji u BiH, ali i ponašanju KFOR-a na Kosovu

Izjavio je danas da će sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, sa kojim će se sastati večeras u Briselu, razgovarati o bilateralnoj saradnji Srbije i NATO-a, ponašanju i odnosu KFOR-a i NATO-a na Kosovu, ali i o situaciji u BiH.

"Sa NATO-om imamo sada bezbroj tema. I ne znam da li će nam i tih sat i po ili dva, koliko traje večera, biti dovoljno da kroz sve teme prođemo", rekao je Vučić novinarima u Briselu.

Istakao je da ne zna da li je dovoljno jasno koliko je komplikovana situacija u BiH.

"Svi to hoćemo da izbjegnemo, a jedan incident bi bio dovoljan da svi budemo u problemu i samo pokušavamo da sprečimo da se to desi. I zato mi je važno što ću večeras razgovarati sa Markom Rutteom i moram da priznam da je on tokom svoje posjete u BiH bio veoma korektan prema Srbiji", kazao je Vučić.