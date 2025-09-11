„Čak i nakon tri godine, Moskva još uvijek nije spremna ozbiljno pregovarati o miru. Naprotiv, Kremlj želi silom pokoriti Ukrajinu. Na to moramo i hoćemo dati jasan odgovor“, rekao je Wadephul na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim holandskim kolegom u Berlinu.

Dodao je da se Njemačka i evropski partneri slažu oko nastavka snažne podrške Ukrajini kako bi se unaprijedile njene odbrambene sposobnosti i odgovorilo na ruske napade.