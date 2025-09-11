11 Septembar 2025
„Čak i nakon tri godine, Moskva još uvijek nije spremna ozbiljno pregovarati o miru. Naprotiv, Kremlj želi silom pokoriti Ukrajinu. Na to moramo i hoćemo dati jasan odgovor“, rekao je Wadephul na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim holandskim kolegom u Berlinu.
Dodao je da se Njemačka i evropski partneri slažu oko nastavka snažne podrške Ukrajini kako bi se unaprijedile njene odbrambene sposobnosti i odgovorilo na ruske napade.
„Istovremeno, moramo značajno povećati pritisak kroz sankcije. Oko toga postoji potpuna saglasnost. To je naš cilj za 19. paket sankcija“, kazao je Wadephul, osvrnuvši se na razgovore o novim mjerama Evropske unije, koje će, prema navodima, biti usmjerene na ruske banke i energetski sektor.
IZVOR:FENA