SVIJET
1 minuta čitanja
Wadephul: Evropa će uvesti oštrije sankcije kako bi se povećao pritisak na Moskvu
Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u srijedu je osudio masovne ruske zračne napade na Ukrajinu i upade dronova u Poljsku, najavivši da će Evropa uvesti oštrije sankcije kako bi se povećao pritisak na Moskvu.
Wadephul: Evropa će uvesti oštrije sankcije kako bi se povećao pritisak na Moskvu
Dodao je da se Njemačka i evropski partneri slažu oko nastavka snažne podrške Ukrajini kako bi se unaprijedile njene odbrambene sposobnosti. / Reuters
11 Septembar 2025

„Čak i nakon tri godine, Moskva još uvijek nije spremna ozbiljno pregovarati o miru. Naprotiv, Kremlj želi silom pokoriti Ukrajinu. Na to moramo i hoćemo dati jasan odgovor“, rekao je Wadephul na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim holandskim kolegom u Berlinu.

Dodao je da se Njemačka i evropski partneri slažu oko nastavka snažne podrške Ukrajini kako bi se unaprijedile njene odbrambene sposobnosti i odgovorilo na ruske napade.

Preporučeno

„Istovremeno, moramo značajno povećati pritisak kroz sankcije. Oko toga postoji potpuna saglasnost. To je naš cilj za 19. paket sankcija“, kazao je Wadephul, osvrnuvši se na razgovore o novim mjerama Evropske unije, koje će, prema navodima, biti usmjerene na ruske banke i energetski sektor.

IZVOR:FENA
Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us