Pomama za stvaranjem umjetne inteligencije u stilu Ghibli koristeći ChatGPT-ov alat za generiranje slika dovela je do rekordnog porasta broja korisnika OpenAI-ovog chat bota prošle sedmice, opterećujući njegove servere i privremeno ograničavajući korištenje ove funkcije.

Viralni trend doveo je do toga da su korisnici iz cijelog svijeta preplavili društvene mreže slikama zasnovanim na ručno nacrtanom stilu čuvene japanske animacije, Studio Ghibli, koju je osnovao poznati režiser Hayao Miyazaki, poznat po filmovima kao što su "Spirited Away" i "My Neighbor Totoro".

Prosječni sedmični aktivni korisnici premašili su granicu od 150 miliona po prvi put ove godine, prema podacima kompanije za istraživanje tržišta Similarweb.

"Dodali smo milion korisnika u posljednjih sat vremena," izjavio je izvršni direktor OpenAI Sam Altman u X postu u ponedjeljak, upoređujući to sa povećanjem od milion korisnika u pet dana nakon usijanog lansiranja ChatGPT-a prije više od dvije godine.

Aktivni korisnici, prihod od pretplate u aplikaciji i preuzimanja aplikacija dostigli su najviši nivo prošle sedmice, prema podacima SensorTowera, nakon što je AI kompanija pokrenula ažuriranja svog GPT-4o modela, omogućavajući napredne mogućnosti generiranja slika.

Globalna preuzimanja aplikacija i sedmično aktivni korisnici aplikacije ChatGPT porasli su 11% i 5%, respektabilno, u odnosu na prethodnu sedmicu, dok je prihod od kupovine u aplikaciji porastao 6%, saopštila je kompanija za obavještavanje tržišta.

"Super je zabavno vidjeti kako ljudi vole slike u ChatGPT-u. Ali naši GPU-ovi se tope," rekao je Altman prošle sedmice kao odgovor na virusni trend.

Pravna nesigurnost

Opsežna upotreba AI alata za Ghibli efekat je takođe dovela do pitanja o potencijalnim kršenjima autorskih prava.

"Pravni pejzaž slika generisanih umjetnom inteligencijom koje oponašaju prepoznatljiv stil Studija Ghibli je neizvjestan teren. Zakon o autorskim pravima općenito štiti samo određene izraze, a ne same umjetničke stilove", rekao je Evan Brown, partner u advokatskoj kancelariji Neal & McDevitt.

OpenAI nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar o podacima koji se koriste za obuku njegovih AI modela i zakonitosti oko njegove najnovije funkcije.

Komentari suosnivača Studija Ghibli Miyazakija iz 2016. na slike generisane umjetnom inteligencijom ponovo su se pojavili nakon što je trend eksplodirao prošle sedmice.

"Potpuno sam zgrožen", rekao je Miyazaki nakon što mu je prikazan rani prikaz AI-a.

"Nikada ne bih poželeo da ovu tehnologiju ugradim u svoj rad."