Ovo predstavlja značajan iskorak za mostarsku zračnu luku, ali i za brojne građane regije koji žive i rade u Njemačkoj te za turiste koji žele posjetiti Hercegovinu, izvijestila je Zračna luka Mostar.

‘’Ovo je, barem kad je ova sezona u pitanju, točka na i. Jako puno se radilo da se Zračna luka Mostar prvo digne iz pepela i napravili smo odličan rezultat prošle dvije godine. Ove sezone očekujemo rekordne brojeve u povijesti Zračne luke Mostar. Priča sa Dusseldorfom I Stuttgartom, koji uskoro kreće, s Eurowingsom će biti vrhunac tog projekta’’, poručio je mostarski gradonačelnik Mario Kordić.

Otkrio je i neke novosti kada je u pitanju Zračna luka Mostar.

‘’Radit ćemo na uvođenju novih linija, a nama je važno da menadžment Zračne luke Mostar ide u proces proširenja, jer pomalo stižemo do vrhunca tehničkih kapaciteta koje Zračna luka može operativno odraditi, a Grad Mostar će im biti podrška u tome, zajedno s partnerima. Zračna luka Mostar pokretač je turizma i grada Mostara općenito’’, rekao Kordić.

Ovom linijom, kao i brojem putnika koji su danas sletjeli u Mostar te iz njega odletjeli za Dusseldorf, jako je zadovoljan i ravnatelj Zračne luke Mostar Marko Đuzel.

‘’Dugo očekivani let i da budem iskren da se nismo nadali da će biti ovako popunjen. 150 putnika i troje djece odlazi danas iz Mostara, a 144 ih je stiglo na zrakoplovu koji ima kapacitet 150 mjesta, tako da je popunjenost preko 95% i zato smo jako sretni’’, poručio je prvi čovjek Zračne luke Mostar.

Dodao je da se nada i trećem letu sljedeće godine.

‘’Ovo je jedna od linija uz Stuttgart na koji će letjeti Eurowings, definitivno je vrlo bitna, a Dusseldorf je bitan jer je dobar hub za presjedanje za druge destinacije, dok je Stuttgart konkretno najvažniji za naše iseljene ljude koji žive u Njemačkoj, tako da se nadamo da, ako ovi letovi budu uspješn, dogodine imamo i treći let’’, poručio je Đuzel.

Letovi za Düsseldorf odvijat će se od 3. svibnja do 12. srpnja te od 6. rujna do 25. listopada jednom tjedno – subotom dok će od 15. srpnja do 30. kolovoza, promet biti pojačan te će se letjeti dvaput tjedno – utorkom i subotom.

Povezanost sa Stuttgartom također donosi redovite letove – od 10. svibnja do 28. lipnja jednom tjedno - subotom, a od 1. srpnja do 25. listopada dva puta tjedno – utorkom i subotom.

Povratak redovnih letova iz Njemačke pozdravljen je kao poticaj za razvoj turizma, ali i za jačanje veza između BiH i brojnih iseljenika iz regije koji žive i rade u Njemačkoj.

Karte su već dostupne za rezervaciju putem službene stranice Eurowingsa, a cijene počinju od 39,99 eura po smjeru, navodi se u priopćenju.