Švedska policija saopštila je da su dvije osobe povrijeđene u oružanom napadu koji se dogodio nakon džuma-namaza u džamiji u gradu Orebro.
U saopštenju objavljenom na zvaničnoj web stranici policije u Orebru, navodi se da je u 13:45 po lokalnom vremenu zaprimljena dojava o pucnjavi u blizini džamije u tom gradu.
U saopštenju se dodaje da su policijski timovi odmah upućeni na mjesto događaja te je potvrđeno da ima povrijeđenih.
Građanima je upućen apel da se drže podalje od mjesta incidenta.
U saopštenju je također navedeno da uzrok događaja još nije poznat, ali da je pokrenuta istraga.
Prema izvještaju švedske državne televizije SVT, portparol policije Lars Hedelin potvrdio je da su u napadu ranjene dvije osobe.
Očevici su za list “Expressen“ izjavili da su dvije osobe pogođene nakon izlaska iz džamije.
“Nismo sigurni da li je napad bio usmjeren na džamiju ili na te osobe. Bilo nam je drago što je policija brzo stigla na lice mjesta“, rekao je Mazen Muwaffak, jedan od svjedoka.
Policija je kasnije saopćila da preliminarno vodi istragu o pokušaju ubistva.