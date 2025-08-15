Švedska policija saopštila je da su dvije osobe povrijeđene u oružanom napadu koji se dogodio nakon džuma-namaza u džamiji u gradu Orebro.

U saopštenju objavljenom na zvaničnoj web stranici policije u Orebru, navodi se da je u 13:45 po lokalnom vremenu zaprimljena dojava o pucnjavi u blizini džamije u tom gradu.

U saopštenju se dodaje da su policijski timovi odmah upućeni na mjesto događaja te je potvrđeno da ima povrijeđenih.

Građanima je upućen apel da se drže podalje od mjesta incidenta.

U saopštenju je također navedeno da uzrok događaja još nije poznat, ali da je pokrenuta istraga.