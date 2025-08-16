Zelenski je to rekao nakon razgovora s Trumpom, tokom kojeg ga je američki lider informisao o “glavnim tačkama” svojih pregovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

“U ponedjeljak ću se sastati s predsjednikom Trumpom u Washingtonu, D.C., kako bismo razgovarali o svim detaljima okončanja ubijanja i rata,” izjavio je Zelenski.

“Zahvalan sam na pozivu.”