SVIJET
1 minuta čitanja
Zelenski putuje u Washington na sastanak s Trumpom nakon samita s Putinom
Ukrajinski lider Volodimir Zelenski u ponedjeljak će otputovati u Washington kako bi sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarao o “okončanju ubijanja i rata,” objavio je u subotu.
Zelenski putuje u Washington na sastanak s Trumpom nakon samita s Putinom
Trump je rekao Zelenskom i evropskim saveznicima da Putin želi “brz mirovni sporazum” radije nego “prekid vatre.” / AP
16 August 2025

Zelenski je to rekao nakon razgovora s Trumpom, tokom kojeg ga je američki lider informisao o “glavnim tačkama” svojih pregovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

“U ponedjeljak ću se sastati s predsjednikom Trumpom u Washingtonu, D.C., kako bismo razgovarali o svim detaljima okončanja ubijanja i rata,” izjavio je Zelenski.

“Zahvalan sam na pozivu.”

Preporučeno

Zelenski je rekao da je imao “dug i sadržajan razgovor s Trumpom,” koji je počeo kao razgovor jedan na jedan, da bi se kasnije pridružili i evropski lideri.

Prema riječima novinara Axios-a Baraka Ravida, koji se pozvao na izvor, Trump je rekao Zelenskom i evropskim saveznicima da Putin želi “brz mirovni sporazum” radije nego “prekid vatre.”

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us