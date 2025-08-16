16 August 2025
Zelenski je to rekao nakon razgovora s Trumpom, tokom kojeg ga je američki lider informisao o “glavnim tačkama” svojih pregovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.
“U ponedjeljak ću se sastati s predsjednikom Trumpom u Washingtonu, D.C., kako bismo razgovarali o svim detaljima okončanja ubijanja i rata,” izjavio je Zelenski.
“Zahvalan sam na pozivu.”
Zelenski je rekao da je imao “dug i sadržajan razgovor s Trumpom,” koji je počeo kao razgovor jedan na jedan, da bi se kasnije pridružili i evropski lideri.
Prema riječima novinara Axios-a Baraka Ravida, koji se pozvao na izvor, Trump je rekao Zelenskom i evropskim saveznicima da Putin želi “brz mirovni sporazum” radije nego “prekid vatre.”