Turska prva dama Emine Erdogan objavila je svoju prvu poruku na društvenoj mreži NEXT Sosyal, u kojoj je izrazila uzbuđenje i zahvalnost.
NEXT Sosyal, platforma koju je razvila generacija okupljena oko TEKNOFEST-a, svakim danom bilježi sve veći broj korisnika, a 16. augusta je objavljeno da je broj korisnika premašio milion.
Nakon što je predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak otvorio svoj nalog na NEXT Sosyalu, i njegova supruga Emine Erdogan se pridružila platformi.
U svojoj prvoj objavi Emine Erdogan je poručila:
„Pozdravljam vas s NEXT Sosyala.
S velikim uzbuđenjem učestvujem na našoj nacionalnoj i nezavisnoj društvenoj mreži; izražavam duboku zahvalnost svima koji su učinili našu naciju ponosnom.
U ovom našem sigurnom digitalnom prostoru, promišljat ćemo zajedno te stvarati i oblikovati budućnost u skladu s našim zajedničkim vrijednostima.
Spremni smo za potpuno novo putovanje uz NEXT Sosyal.“
Prva dama je nakon objave dodala hashtag #Počinjemo, kao i emotikone turske zastave i rakete.
NEXT Sosyal, društvena mreža razvijena pod okriljem Fondacije T3 (Turkiye Technology Team), premašila je milion korisnika 16. augusta i nastavlja brzo rasti.
Predstavljena kao „čista i sigurna“ alternativa globalnim platformama, NEXT Sosyal se brzo probila na vrh mobilnih aplikacija, nedavno zauzevši prvo mjesto među besplatnim aplikacijama u kategoriji „društvene mreže“.
Od svog beta lansiranja platforma se veoma brzo proširila, nudeći prostor korisnicima za dijeljenje misli i sadržaja iz oblasti vijesti, tehnologije, stila života i aktuelnih događaja.
Podrška turskog predsjednika i prve dame dodatno je ojačala poziciju NSosyala, učvrstivši napore zemlje da promovira domaće digitalne platforme.