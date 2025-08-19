TÜRKİYE
2 minuta čitanja
Emine Erdogan podijelila prvu objavu na NEXT Sosyalu: „Spremni smo za novo putovanje“
Nova platforma društvenih mreža NEXT Sosyal 16. augusta je premašio milion korisnika i nastavlja brzo rasti.
Emine Erdogan podijelila prvu objavu na NEXT Sosyalu: „Spremni smo za novo putovanje“
Emine Erdogan / AA
20 sati prošlost

Turska prva dama Emine Erdogan objavila je svoju prvu poruku na društvenoj mreži NEXT Sosyal, u kojoj je izrazila uzbuđenje i zahvalnost.

NEXT Sosyal, platforma koju je razvila generacija okupljena oko TEKNOFEST-a, svakim danom bilježi sve veći broj korisnika, a 16. augusta je objavljeno da je broj korisnika premašio milion.

Nakon što je predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak otvorio svoj nalog na NEXT Sosyalu, i njegova supruga Emine Erdogan se pridružila platformi.

U svojoj prvoj objavi Emine Erdogan je poručila:

„Pozdravljam vas s NEXT Sosyala.
S velikim uzbuđenjem učestvujem na našoj nacionalnoj i nezavisnoj društvenoj mreži; izražavam duboku zahvalnost svima koji su učinili našu naciju ponosnom.
U ovom našem sigurnom digitalnom prostoru, promišljat ćemo zajedno te stvarati i oblikovati budućnost u skladu s našim zajedničkim vrijednostima.
Spremni smo za potpuno novo putovanje uz NEXT Sosyal.“

PovezanoEmine Erdoğan (@emineerdogan@sosyal.teknofest.app)

Prva dama je nakon objave dodala hashtag #Počinjemo, kao i emotikone turske zastave i rakete.

Preporučeno

NEXT Sosyal, društvena mreža razvijena pod okriljem Fondacije T3 (Turkiye Technology Team), premašila je milion korisnika 16. augusta i nastavlja brzo rasti.

Predstavljena kao „čista i sigurna“ alternativa globalnim platformama, NEXT Sosyal se brzo probila na vrh mobilnih aplikacija, nedavno zauzevši prvo mjesto među besplatnim aplikacijama u kategoriji „društvene mreže“.

Od svog beta lansiranja platforma se veoma brzo proširila, nudeći prostor korisnicima za dijeljenje misli i sadržaja iz oblasti vijesti, tehnologije, stila života i aktuelnih događaja.

Podrška turskog predsjednika i prve dame dodatno je ojačala poziciju NSosyala, učvrstivši napore zemlje da promovira domaće digitalne platforme.

 

 

 

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us