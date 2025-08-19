Turska prva dama Emine Erdogan objavila je svoju prvu poruku na društvenoj mreži NEXT Sosyal, u kojoj je izrazila uzbuđenje i zahvalnost.

NEXT Sosyal, platforma koju je razvila generacija okupljena oko TEKNOFEST-a, svakim danom bilježi sve veći broj korisnika, a 16. augusta je objavljeno da je broj korisnika premašio milion.

Nakon što je predsjednik Recep Tayyip Erdogan u ponedjeljak otvorio svoj nalog na NEXT Sosyalu, i njegova supruga Emine Erdogan se pridružila platformi.

U svojoj prvoj objavi Emine Erdogan je poručila:

„Pozdravljam vas s NEXT Sosyala.

S velikim uzbuđenjem učestvujem na našoj nacionalnoj i nezavisnoj društvenoj mreži; izražavam duboku zahvalnost svima koji su učinili našu naciju ponosnom.

U ovom našem sigurnom digitalnom prostoru, promišljat ćemo zajedno te stvarati i oblikovati budućnost u skladu s našim zajedničkim vrijednostima.

Spremni smo za potpuno novo putovanje uz NEXT Sosyal.“

Prva dama je nakon objave dodala hashtag #Počinjemo, kao i emotikone turske zastave i rakete.