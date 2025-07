Toplotni talas koji je zahvatio zemlje Zapadnog Balkana donosi izuzetno visoke temperature, zbog čega su nadležne institucije u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori izdale ozbiljna meteorološka upozorenja.

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je crveni meteo-alarm za cijelu teritoriju zemlje.

Topao vazduh sa sjevera Afrike dovešće do izuzetno visokih temperatura koje će od danas do četvrtka dostići i 40 stepeni Cezijusa, dok se u petak očekuje i do 42 stepena.

Posebno je pogođen jugoistočni dio Srbije, gdje su Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) i RHMZ izdali dodatno upozorenje zbog dugotrajnog toplotnog talasa. Ugroženi su životi ljudi i životinja, posebno hroničnih bolesnika i meteoropata, a upozorava se i na moguće probleme u snabdijevanju strujom i povećan rizik od požara.

Sektor za vanredne situacije MUP-a upozorava na pojačanu opasnost od šumskih i drugih požara, posebno u Pčinjskom, Јablaničkom, Topličkom, Nišavskom, Pirotskom i Zaječarskom okrugu, gdje će jak jugozapadni vjetar dodatno pogoršati situaciju. Građanima u najugroženijim regijama već se šalju SMS upozorenja.

Narandžasti alarm u BiH

Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je narandžasti meteo-alarm za veći dio zemlje. Današnje temperature biće između 34 i 39 stepeni, lokalno i do 40.

Građanima se savjetuje da ograniče boravak na otvorenom, posebno u najtoplijem dijelu dana, te da se pridržavaju preporuka zdravstvenih institucija. Najugroženije su starije osobe, djeca i osobe sa hroničnim bolestima.

Crna Gora takođe pod narandžastim alarmom

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore takođe je aktivirao narandžasti meteo-alarm za cijelu zemlju.

Visoke temperature i sušni period stvaraju povoljne uslove za izbijanje požara, posebno u južnim i centralnim krajevima.

Meteorolozi i nadležni organi u sve tri zemlje savjetuju građanima da izbjegavaju boravak na suncu tokom najtoplijeg dijela dana (od 11 do 17 časova), da konzumiraju dovoljno tečnosti, da izbjegavaju fizički napor na otvorenom i da prate savjete lokalnih vlasti i zaštitnih službi.

Očekuje se da toplotni talas potraje do kraja sedmice, uz moguće nove rekorde u temperaturi.