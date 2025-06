Britanska aviokompanija British Airways u ponedjeljak je najavila otkazivanje nekoliko hiljada letova na aerodromu Heathrow zbog kontinuiranog nedostatka osoblja i logističkih problema.

Aviokompanija će izvršiti do 10.000 letova do i s najvećeg i najprometnijeg aerodroma u Velikoj Britaniji do kraja marta iduće godine jer se bori s nedostatkom osoblja koji je pogodio avioindustriju nakon pandemije koronavirusa.

"Iako će velika većina naših kupaca putovati prema planu i mi štitimo najvažnije destinacije za odmor, morat ćemo napraviti još neka otkazivanja do kraja oktobra", navodi se u saopštenju British Airwaysa.

Do 29. oktobra bit će otkazano više od 600 povratnih letova, dok će broj letova do kraja marta iduće godine biti smanjen za osam posto.

Tokom pandemije koronavirusa i kasnijih zatvaranja, na hiljade radnika na aerodromima širom Velike Britanije je otpušteno zbog skorog kolapsa avioindustrije.

Međutim, od povratka letova prošle godine, Heathrow i brojni međunarodni aerodromi su se borili da zadrže adekvatan broj osoblja kako bi se prilagodili rastućem protoku putnika, što je dovelo do masovnih redova i haosa.