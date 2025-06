Svečanim presecanjem vrpce zvanično je otvoren Generalni konzulat Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru. Ovo diplomatsko predstavništvo u najvećem gradu regije Sandžak otvorili su ministarka vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Bisera Turković, državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, Nemanja Starović i gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac.

Događaj u Novom Pazaru predstavnici obe države smatraju bitnim za unapređenje međususedskih odnosa.

"Otvaranje Generalnog konzulata Bosne i Hercegovine u Novom Pazaru daje dodatni impuls intenziviranju i proširenju saradnje dve zemlje. Odnosi Republike Srbije i Bosne i Hercegovine su veoma dobri, uz postojanje dodatnog prostora za njihovo dalje unapređenje kroz intenziviranje političkog dijaloga o svim pitanjima od značaja. Pridajemo posebnu važnost razvoju ekonomskih odnosa jer je BiH jedan od najvažnijih partnera Republike Srbije i sigurni smo da postoji prostor za unapređenje već postojeće ekonomske saradnje kao i za jače infrastrukturno povezivanje“, rekao je državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Republike Srbije, Nemanja Starović.

Starović je kao dobar primer uzajamne saradnje istakao primenu sporazuma o uzajamnom zastupanju i pružanju konzularne zaštite i usluga u trećim državama koji datira iz 2013. godine. On je naglasio da će otvaranje Generalnog konzulata BiH u Novom Pazaru dati dodatni doprinos međusobnom unapređenju dobrosusedskih odnosa. Starović je naglasio kako će Generalni konzulat BiH u Novom Pazaru u radu imati punu podršku i pomoć Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije.

Za gradonačelnika Novog Pazara, Nihata Biševca, zadovoljstvo je jer je otvaranjem drugog diplomatskog predstavništva grad kojim rukovodi postao regionalni centar u svakom pogledu. On je još jednom ponovio da politika koju vodi Novi Pazar, a to su prijateljske veze i odnosi sa svima u svetu, donose prosperitet građanima i vode ka ekonomskom osnaživanju grada i regije. Novi Pazar je most koji spaja, naglasio je Biševac.

"Danas je veoma važan dan za građane Novog Pazara, Sandžaka, Srbije i Bosne i Hercegovine. Otvaranje Generalnog konzulata pokazatelj je sve boljih odnosa dve zemlje, a znamo koliko je to važno za čitav region. Inicijativa koju smo 2019. Godine pokrenuli prilikom posete predsedavajućeg Predsedništva BiH, Šefika Džaferovića, a uz razumevanje i podršku Vlade Srbije, predsednika Srbije, Aleksandra Vučića i tadašnjeg potpredsednika Vlade Srbije, Rasima Ljajića, je realizovana. Uveren sam da će konzulat BiH u Novom Pazaru dati značajan doprinos daljem jačanju diplomatskih, ekonomskih, kulturnih i drugih veza između ovog grada, regije i država Srbije i Bosne i Hercegovine.

Biševac je istakao da će ovo diplomatsko predstavništvo koristiti svim građanima, posebno građanima Bosne i Hercegovine koji su poreklom iz Sandžaka. Uveren je da će svi imati koristi od jačanja veza dve države i prijateljskih odnosa koje gradi Novi Pazar.

Ministarka vanjskih poslova BiH, Bisera Turković, naglasila je da je otvaranje Generalnog konzulata BiH u Novom Pazaru još jedan korak ka unapređenju dobrih odnosa BiH i Srbije. "Ovaj historijski čin je jasan pokazatelj da je BiH opredeljena za unapređenje odnosa sa našim susedima na bazi razumevanja i uvažavanja. To je put za našu buduću saradnju ali i bolji život i prosperitet svih naših građana. Mi želimo da u Republici Srbiji imamo prijatelja i partnera. Želim da naglasim da je predsedavajući Predsedništva BiH, Šefik Džaferović, u maju 2019. godine inicirao otvaranje Generalnog konzulata u Novom Pazaru što je podržano od članova Predsedništva BiH. Ja sam prilikom susreta sa ministrima spoljnih poslova Republike Srbije, Nikolom Selakovićem i njegovim prethodnikom Ivicom Dačićem, naišla na razumevanje za zahtev za otvaranje ovog diplomatskog predstavništva. Izražavam svoju zahvalnost na njihovoj saradnji“, naglasila je Turković.

Turković je istakla da narodi osećaju duboku povezanost, te da im treba olakšati negovanje prijateljskih i poslovnih veza. Kazala je kako stanovnici Sandžaka osećaju duboku povezanost sa BiH, a da su ta osećanja obostrana.

"Naš cilj je isti, poboljšati život naših državljana, stvoriti im ekonomske preduslove koji će ih vezati za ostanak i život u njihovim zemljama. Što se tiče odnosa dve zemlje, otvorena pitanja nastojimo rešavati i sa dobrom voljom na obe strane naći ćemo načina da ih rešimo.

Ekonomija je osnova oko koje se možemo i trebamo okupljati u narednom periodu s ciljem jačanja naših država i boljeg života naših građana. Hoću da verujem da će u buduće biti i više razumevanja i više hrabrosti za rešavanje otvorenih pitanja“, izjavila je Turković u prostorijama novootvorenog Generalnog konzulata BiH u Novom Pazaru.

Svečanosti povodom ovog značajnog događaja prisustvovale su ličnosti iz javnog života Novog Pazara i Sandžaka, predstavnici verskih zajednica, političkih partija, Bošnjačkog nacionalnog vijeća, narodni poslanici iz Sandžaka, predsednici sandžačkih opština i Generalnog konzulata Republike Turkiye koji je smešten u blizini danas otvorenog Generalnog konzulata BiH, a koji je prvo otvoreno diplomatsko predstavništvo u Novom Pazaru.

Generalni konzulat BiH biće nadležan za opštine Sandžaka, od Novog Pazara do Priboja. Podsetimo, Vlada Srbije dala je saglasnost za otvaranje Generalnog konzulata BiH u Novom Pazaru 25. februara 2022. godine.