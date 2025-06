Turski hemičar, dobitnik Nobelove nagrade, nedavno je otkrio da se posebna molekula može koristiti za liječenje raka mozga.

Aziz Sancar, čija je studija objavljena u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences, rekao je da je EdU molekula jedna od najčešće korištenih hemikalija u molekularnoj biologiji od 2008. godine.

“Radio sam 10 godina na DNK mehanizmu, koji mi je donio Nobelovu nagradu”, rekao je Sancar, koji je rođen u Turkiye, ali je decenijama živio i radio u SAD-u.

Rekao je da su istraživači započeli studije o EdU molekuli u januaru, a otkrili da ubija ćelije u februaru.

“Uradili smo sve provjere i dokazali da je to sigurno”, rekao je on.

Studija je otkrila da ga EdU-ova sposobnost da pređe krvno-moždanu barijeru čini "potencijalnim kandidatom za liječenje raka mozga".

"Većina lijekova ne može preći iz krvi u mozak. Naprimjer, lijek cisplatin, koji se koristi u liječenju pacijenata s rakom, ne može proći kroz ovu barijeru, tako da se rak mozga ne može liječiti njime. EdU lako ulazi unutra (u mozak) bez problema", rekao je.

Eksperimenti na miševima

Otkriće će prvo biti testirano na miševima, a potom i na pacijentima.

Eksperimenti na miševima trajali bi dvije godine, izjavio je Sancar.

U ovoj fazi, on predviđa stopu uspješnosti otkrića u ljudskom liječenju 3 posto, rekao je Sancar pacijentima s rakom.

"Moja poruka je: budite optimistični, pokušajte da učinite najbolje s trenutnim mogućnostima."

Rođen u provinciji Mardin na jugoistoku Turkiye, Sancar je dobio Nobelovu nagradu za hemiju 2015. godine, zajedno s Tomasom Lindahlom i Paulom Modrichom za njihove mehaničke studije o popravci DNK.