Nije vam potrebna medicinska diploma da biste znali da odustajanje od fizičke aktivnosti u korist stagnacije nije najmudriji izbor za vaše zdravlje i dugovječnost. Ali, neki ljudi su genetski predisponirani da žive duže od drugih. Istraživački tim Univerziteta u Californiji odlučio je da utvrdi da li se takvi ljudi ne moraju kretati toliko kao ostali da bi živjeli isto toliko.

"Cilj ovog istraživanja bio je da se shvati da li su povezanosti između fizičke aktivnosti i vremena sjedenja sa smrću varirale na osnovu različitih nivoa genetske predispozicije za dugovječnost", kazao je glavni autor istraživanja Alexander Posis, student četvrte godine doktorskih studija na Odsjeku javnog zdravlja pri Univerzitetu u Californiji.

Ovaj istraživački projekat započeo je prije deset godina. Naime, 2012. godine u sklopu istraživanja o fizičkoj aktivnosti i kardiovaskularnom zdravlju autori studije počeli su pratiti navike u vidu fizičke aktivnosti kod ukupno 5.446 starijih žena u Sjedinjenim Američkim Državama (starosne dobi od 63 ili više godina).

Ispitanici su praćeni sve do 2020. godine i nosili su akcelerometar za potrebe istraživanja. Taj uređaj je mjerio koliko vremena provode u pokretu, intenzitet fizičke aktivnosti i njihovu uobičajenu količinu vremena sjedenja.

Naravno, viši nivoi lagane fizičke aktivnosti i umjerene do snažne fizičke aktivnosti bili su povezani sa manjim rizikom od smrti tokom perioda praćenja. Osim toga, više vremena provedenog u sjedećem stanju je povezano s većim rizikom od smrtnosti. Važno je naglasiti da je ova utvrđena veza između vježbanja i dužeg života ostala konzistentna čak i među ženama za koje je utvrđeno da imaju različite nivoe genetske predispozicije za dugovječnost.

“Naše istraživanje je pokazalo da, čak i ako nije vjerovatno da ćete dugo živjeti na osnovu svojih gena, još uvijek možete produžiti životni vijek tako što ćete praktikovati pozitivni životni stil i ponašanje kao što su redovno vježbanje i manje sjedenja“, rekao je jedan od autora studije Aladdin H. Shadyab, docent na Odsjeku javnog zdravlja pri Univerzitetu u Californiji, te dodao:

“Nasuprot tome, čak i ako imate genetske predispozicije za dug život, biti fizički aktivni je i dalje važno za postizanje dugovječnosti”, kazao je Shadyab.

U zaključku autori istraživanja preporučuju starijim osobama da se što redovnije bave fizičkom aktivnošću bilo kojeg intenziteta. To će smanjiti rizik od raznih bolesti i prerane smrti. Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu “Journal of Aging and Physical Activity“.