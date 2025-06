Zemlje bivše Jugoslavije do kraja ove ili početkom naredne godine lansirat će prvi satelit u svemir. Zvuči nestvarno, ali zahvaljujući Svemirskoj asocijaciji jugoistočne Evrope, sve je izvjesnije da će se to uskoro zaista dogoditi. Asocijaciju čine Centar za edukaciju i robotiku, inovacije i tehnologiju iz Mostara, Komitet za razvoj svemirskog programa iz Novog Sada, Montenegro space Research iz Podgorice, Adriatic Aerospace Association iz Zagreba, te Centar za inovacije i tehnološki razvoj Navia iz Skoplja. Svi imaju isti cilj, a to su napredak i preoširenje svemirskog programa u zemljama regiona.

“Uvijek je postojala ta težnja da se ujedinimo. Zajedno smo jači i bolji. To se desilo, ujedinili su se timovi iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Indijska svemirska agencija povodom 75 godina nezavisnosti ispaljuje 75 satelita u svemir – dakle tri rakete po 25 satelita, velikodušno je SESA-i poklonila jedan satelit, i taj satelit će slati poruku koju ćemo kasnije dati javnosti“, kaže u razgovoru za Anadolu Agency (AA) šef CERIT-a iz Mostara, Anes Hadžiomerović.

Svaka država koja je sudionica projekta preuzela je zadatak postaviti antene koje će biti dostupne građanima, a kojima će se moći pristupiti preko interneta. Trenutno je toku postavljanje zemaljskih stanica namijenjenih za komunikaciju sa satelitima.

“Plan je pored lansiranja, da se postave zemaljske antene, pošto je područje Balkana pogodno za prelijetanje satelita. Ono nije pokriveno antenama. Te antene će se postaviti u ovih pet zemalja, i biti dostupne svakome ko ima potrebu za njima“, ističe dalje Hadžiomerović.

Na koncu, cilj je proširiti znanja o svemirskim tehnologijama, planirajući i skoro pokretanje raketnog programa.

“U planu je provedba svemirskog programa za osnovce, srednjoškolce i studente. Educirat ćemo ih kako da prave male satelite. Ti sateliti će imati isti zadatak kao i pravi sateliti, ali u manjoj mjeri. Oni će izračunavati određene telemetrijske podatke, ispaljivat će se za osnovce uz pomoć vode, odnosno boce ispunjene vode. Otvarat će se potom padobran i pri spuštanju prikupljati podatke i slati ih na računar. Za studente planiramo raditi sa raketnim gorivom. Sigurnost nam je na provom mjestu i na taj način ne želimo da radimo sa osnovcima. Želimo da proširimo svemirski program i krenemo od početka te se razvijemo u nešto dosta više. Bolje je biti developer nego samo user“, ističe Hadžiomerović.

Mladi robotičari iz Mostara imaju ogromnu podršku Turske agencije za koordinaciju i saradnju (TIKA).

“Iznimno smo zahvalni TIKA-i koja je prepoznala naš rad i pomogla nam, pa su sad naše prostorije tehnološki dosta naprednije nego prije godinu dana. Tu su tri računara, pametna tabla, 3D printer, 60 robotičkih kitova... To je velika stvar za nas. Posebno 3D printer. Prošle godine smo morali ići u škole i moliti ih da nam ustupe svoje 3D printere. Ove godine krećemo sa edukacijama za osnovce, srednjoškolce i studente, a ta oprema će nam uveliko koristiti za dalji razvoj“, rekao je Hadžiomerović.

Sreću i zadovoljstvo ne krije ni mladi robotiočar iz Mostara Armin Đidelija. On je inače student Fakulteta informacionih tehnologija.

“Ja sam sa profesorom Anesom ušao u ovaj projekat. To je veliki projekat koji ima potencijal, i iz kojeg će dosta ljudi dobiti određena znanja i iskustva. Mislim da to otvara i velike mogućnosti i prilike za mlade, tako i za starije, za neke naučnike i slične oblasti. Što se mog iskustva tiče, mislim da će to dosta i meni pomoći i otvoriti određene prilike. Ovo je potpuno novo u Evropi. Veliki svemirski savez će povezati ove države. Imamo dobre, kvalitetne ljude i mislim da će to biti dobro u budućnosti.

Satelit u orbiti ostaje tri godine

Teorijski fizičar u mirovini Slobodan Danko Bosanac, osnivač je i predsjednik Udruge Jadranska svemirska asocijacija koja broji više od 60 članova čiji je cilj promocija programa za svemir, obrazovanje, međunarodnu suradnju i pokretanje projekata vezanih uz svemirsku tehnologiju, satelite, raketne pogone u Hrvatskoj. Indija je povodom 75 obljetnice finansirala projekt u okviru kojeg su studenti sveučilišta u Indiji izradili 75 satelita, navodi Bosanac, a u projekt su se zajedno uključile države regije.

Osnivanjem Asocijacije Jugoistočne Europe za svemir (SESA), čiji je sjedište u Beogradu, omogućeno ja da jedan od 75 satelita bude dodijeljen zajednički Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji.

“Mi se samo moramo odlučiti koja poruka će biti upućena od toga satelita, a moramo se i organizirati za prihvaćanje signala kojega će satelit odašiljati prema našem zemaljskom prijemniku. U Hrvatskoj je u izradi jedna takva zemaljska stanica, Srbija je izvršila neke pripreme za izradu takve stanice dok je BiH još uvijek u fazi planiranja”, nabodi Bosanac.

Bosanac očekuje se kako će ovi mali sateliti, koje će lansirati indijska raketa s puno većim teretom, biti u orbiti već do kraja godine, a očekuje se kako će na toj visini, prije pada u Zemljinu atmosferu, ostati oko tri godine.

Satelit će slati telemetrijske podatke o svom položaju, temperaturi svojih dijelova kao i glasovnu poruku.

Projekat koji obećava

Nikola Perović iz organizacije Montenegro space Research, u razgovoru za AA kaže da je zajednički projekt država bivše Jugoslavije da se lansira prvi satelit u svemir.

"Podsjećam da je 27. juna osnovana Svemirska organizacija koja je formirana od članica iz bivše Jugoslavije (SESA). Indija ovih dana slavi 75 godina od svoje nezavisnosti i u čast tom jubileju, šalje 75 satelita u svemir. Riječ je o mini satelitima, koji se šalju u svemir uz pomoć tri rakete. Pošto Srbija već sarađuje sa Indijom, njima je poklonjen jedan satelit. Međutim, iz Srbije je stigla inicijativa da taj satelit ustvari bude SESA satelit, da bude zajednički projekat. Indija je na to pristala i očekujemo da će do kraja godine biti poslat prvi satelit. Kada smo dobili satelit, prvo smo diskutovali koja će biti njegova osnovna uloga. Bilo je raznih prijedloga, ali prava uloga satelita za sad ostaje tajna", kaže Perović.

On ističe da je ovaj projekat nešto što definitivno obećava.

"Nama je cilj da se ujedinimo, dijelimo tehnologiju, da sarađujemo, jer, ako se udružimo, možemo da dostignemo velika djela. Trenutno, u fokusu nam je edukacija osnovaca, srednjoškolaca i rad sa studentima. Imamo velike planove, želimo da budemo konkurenti sa velikih svjetskim svemirskim agencijama", kaže Perović.