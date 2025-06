Stanley Kubrick je jednom slavno rekao da se trilogija romana "Gospodar prstenova" JRR Tolkiena ne može snimiti.

Teško je zamisliti šta bi veliki režiser rekao o Amazonovom kockanju od milijardu dolara na "Gospodar prstenova: Prstenovi moći", 50-satnu televizijsku seriju zasnovanu na suhoparnim historijskim bilješkama objavljenim na kraju treće knjige.

Emisija, koja se prikazuje u petak širom svijeta na Prime Videou, ima za cilj da iskoristi ogromnu i trajnu privlačnost knjiga koje se još redovno proglašavaju najomiljenijim svjetskim romanima svih vremena, kao i filmskih adaptacija Petera Jacksona nagrađenih Oskarom.

To je od ključnog značaja za Amazonovo nastojanje da se istakne u "streaming ratovima" s Netflixom, Disneyem+ i HBO Maxom – čiji je prethodnik "Igre prijestolja" upravo lansiran – a finansira ga multimilijarder Jeff Bezos, osnivač Tolkien mega-fana.

Ali, naseljen herojima i zlikovcima koji se jedva – ako uopće – spominju u Tolkienovoj trilogiji i njenim "Dodacima" izmišljenoj mitologiji, a koji sadrže uglavnom nepoznatu glumačku ekipu i kreatore, nema sumnje u razmjere kockanja.

„To izaziva nervozu – gradimo nešto od temelja što nikada ranije nije viđeno“, rekla je Sophia Nomvete, koja glumi princezu Disu, prvu ženu i prvog crnog patuljka prikazanog na ekranu u Tolkienovom svijetu.

"Definitivno je malo živaca. Želimo to ispraviti", rekla je za AFP na događaju za obožavatelje Comic-Cona prošlog mjeseca.

Drugo doba

"Prstenovi moći" smješteni su u Tolkienovo "Drugo doba" – period historije u njegovom izmišljenom svijetu Međuzemlja hiljadama godina prije događaja u "Hobitu" i "Gospodaru prstenova".

Dakle, dok se nekolicina likova iz Jacksonovih filmova ponovo pojavljuje u Amazonovoj emisiji – uglavnom mlađe verzije vilenjaka kao što su Galadriel i Elrond, koji su naravno besmrtni – Froda, Golluma ili Aragorna nema na vidiku.

Većina likova iz Tolkienove priče pojavljuje se na ekranu prvi put, a neki su čak i kreirani u potpunosti od nule za seriju.

"Tolkien nije mnogo pisao o tome ko je on kao osoba", rekao je Maxim Baldry, čiji lik Isildur je nakratko viđen kako se bori protiv zlog gospodara Saurona u ‘flashbacku’ na početku Jacksonove trilogije.

Ovdje Boldry igra mlađu verziju tragičnog junaka, koji se bori sa smrću svoje majke, nadmoćnim pritiskom oca i romantičnom željom za avanturom.

"Kakav dar, prvo, istražiti nečije početke, pronaći njihove prave boje, shvatiti ko su oni zapravo", rekao je Boldry.

Dodao je: "Prva sezona je isključivo o postavljanju likova i uvođenju novih likova u porodicu... uobličavanje prilično skeletnog svijeta koji je Tolkien upravo stvorio u Drugom dobu."

'Divna ludost'

Sudbina serije je u rukama kreatora – ili „showrunnera“ – Patricka McKaya i JD Paynea, koji su svoj koncept iznijeli Amazonu nakon što je kupio prava 2017, ali su u svojim biografijama naveli samo nekoliko prethodnih projekata.

"Željeli smo pronaći veliki Tolkienov mega ep. A Amazon je bio dovoljno lud da kaže 'da, hajde da uradimo to," rekao je McKay na Comic-Conu.

Na londonskoj premijeri u utorak, Bezos je priznao da su "neki ljudi čak doveli u pitanje naš izbor" da dovedemo "ovaj relativno nepoznat tim".

"Ali vidjeli smo nešto posebno", rekao je on, prenosi Variety.

Amazon je također organizovao sjajne premijere za "The Rings of Power" u Los Angelesu, New Yorku i Mumbaiju.

Amazon je potrošio 250 miliona dolara kupujući prava na Tolkienovu imovinu, i blizu 465 miliona dolara samo za prvu sezonu. Od početka se obavezao da će napraviti pet punih sezona, što znači da se očekuje kako će konačni trošak premašiti milijardu dolara.

A s visokim ulozima došla je i znatna tajnovitost.