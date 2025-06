Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan najavio je danas u Sarajevu da će u narednom periodu biti otvorena mogućnost putovanja samo s ličnim kartama između Bosne i Hercegovine i Turkiye.

Na zajedničkoj konferenciji za novinare, nakon sastanka s članovima Predsjedništva BiH, Erdogan je podsjetio da se ova posjeta realizuje u godini kada se obilježava 30 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dviju zemalja što, kako je kazao, posjeti daje posebnu, historijsku notu.

Erdogan je odnose BiH i Turkiye ocijenio izvrsnim te kazao da pored političkih, ekonomskih, vojnih − historijske i kulturne veze čine temelj ukupnih odnosa.

"Tokom sastanka sa sagovornicima razmatrali smo buduće korake ka unapređenju naših odnosa", rekao je Erdogan.

Odgovarajući na pitanje novinara u vezi s mogućim nametanjem odluke o izmjeni Izbornog zakona, Erdogan je rekao da je to pitanje o kojem treba da odlučuju bosanskohercegovački lideri.

"Intervencija visokog predstavnika u ovom smislu je protivna demokratskim načelima. Do izbora je ostalo oko mjesec dana i intervencija visokog predstavnika u tom smislu predstavljala bi prijetnju demokratskom procesu. Prijetnju demokratskom procesu u zemlji koja je ustrojena na demokratskom principu mi nikada ne možemo smatrati ispravnom", rekao je Erdogan i dodao da se prema izbornom procesu treba kretati u skladu sa sadašnjim izbornim zakonodavstvom.

Ponovio je podršku stabilnosti i prosperitetu BiH

"Naglašavam važnost i podršku koju Turkiye pridaje miru, blagostanju i stabilnosti Bosne i Hercegovine, kao i njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu", rekao je Erdogan. Bosnu i Hercegovinu, kako je podsjetio, u narednom periodu očekuju izbori, čija transparentnost i provođenje u konstruktivnoj i pravednoj atmosferi ima životnu važnost, "ne samo za BiH, nego za kompletnu regiju".

Erdogan je ponovio spremnost Turkiye da uz suglasnost političkih strana učini sve da poteškoće u BiH budu prevaziđene. Naglasio je značaj povećanja obima trgovinske razmjene i investicija te značaj koji pridaje projektu izgradnje autoputa između Sarajeva i Beograda, čiji je temelj postavljen 2019. godine. Rekavši da su mu predočeni problemi finansijske prirode u vezi s izgradnjom autoputa, Erdogan je kazao da je dao nalog direktoru Ziraat banke s ciljem rješavanja ovog pitanja.

Erdogan je kazao kako je ovo projekat mira koji ne veže samo države nego i narode koji žive u regionu.

Izrazio je uvjerenje da njegova današnja posjeta s delegacijom predstavlja dodatni zamah za pomenuti projekat.

Podsjetivši kako je u okviru projekata pomoći razvoju BiH do 1995. godine realizovala blizu hiljadu projekata, Erdogan je zahvalio na gostoprimstvu ukazanom njemu, supruzi i delegaciji danas u Sarajevu.

Džaferović: Izborni zakon je unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović poručio je da je pitanje Izbornog zakona unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine.

"Pitanje Izbornog zakona je unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine. Dakle, to je unutrašnje pitanje Bosne i Hercegovine i mi ćemo u BiH uređivati pitanje kako Izborni zakon treba da izgleda", rekao je Džaferović.

Smatra da visoki predstavnik Christian Schmidt ne treba da nameće više nikakve izmjene Izbornog zakona.

"Do izbora imaju još 24 dana, jedan dan izborne šutnje i onda je dan izbora. Visoki predstavnik je donio neke odluke koje se tiču finansiranja izbora, da se omogući taj izborni proces i hvala mu na tome. Donio je i neke odluke koje se tiču digniteta izbornog procesa, da se izbjegne što je moguće više izbornih prevara i mislim da ne treba da donosi više nikakve odluke. Mi imamo Izborni zakon i rješenje na osnovu kojeg i na osnovu kojih je moguće provesti demokratske izbore", dodao je Džaferović.

Komšić: BiH ima iskrenog prijatelja u Erdoganu i Vladi Turkiye

Činjenica je da Bosna i Hercegovina ima iskrenog prijatelja u predsjedniku Republike Turkiye Recepu Tayyipu Erdoganu i u Vladi Turkiye, kazao je član Predsjedništva BiH Željko Komšić.

"Pored konkretnih projekata na kojima treba da radimo i na kojima se već radi, želim istaći da je činjenica da je predsjednik Erdogan kao i politika Vlade Turkiye jedna od rijetkih stvari oko kojih se slažemo u Bosni i Hercegovini. To je činjenica, kao i što je činjenica da u Erdoganu i u Vladi Republike Turkiye Bosna i Hercegovina ima iskrenog prijatelja", kazao je Komšić te dodao:

"Također je i činjenica, i ja mislim da treba potencirati tu stabilizirajući ulogu u Bosni i Hercegovini pa i u cijeloj regiji od strane Erdogana i politike koju on realizuje. Siguran sam da će se ta saradnja nastaviti istim tempom i u istom pravcu kako smo imali i do sada. To je zaista dobra stvar jer kada god se sretnemo, rodi se neki novi projekat, nova inicijativa koja doprinosi razvoju naših bilateralnih odnosa i doprinosi napretku Bosne i Hercegovine."

Dodik: Erdogan u BiH došao s paketom pomoći, bez političkog uslovljavanja

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je veliki lider i državnik koji je u Bosnu i Hercegovinu došao s paketom pomoći bez političkog uslovljavanja, izjavio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Dodik je rekao da je Erdoganova posjeta jedna od važnijih za BiH.

"Ovo je jedna od važnih posjeta koju obilježi vrijeme i daje elan za rješavanje problema. Važna je stvar ovo oko ličnih karata, mi to podržavamo. Jednako, kao i niz drugih pitanja od razvoja industrijskih zona do toga da se formira poseban zajednički tim, odnosno radna grupa između dvije zemlje da se bave energetikom koja danas postaje jedna od najvažnijih tema savremenog svijeta”, rekao je Dodik.

Dodao je da Erdogana doživljava kao “velikog lidera i državnika” i smatra da je njegov odnos prema BiH zasnovan na “emocijama i simpatijama”.

“Doživljavam ga kao velikog lidera i državnika. Njegov odnos prema nama u BiH jeste s emocijama i simpatijama. Pragmatizam koji ukazuje na to na koji način treba rješavati, a to je da mi ovdje u BiH treba zajedno da donosimo naša najbolja moguća rješenja, bez mogućnosti da se to nameće sa strane. Najbolji dokaz upravo je i predsjednik Erdogan koji ovdje dolazi sa paketom pomoći BiH, a da ništa nije politički uslovljavao. To je nešto što bi moglo biti primjer za mnoge druge, pogotovo one sa Zapada koji ovdje dolaze pomalo bijesni, da nam drže lekcije kako treba da organizujemo naše društvo i ostave nam nered koji mi treba da sređujemo dugo godina. Ta pragmatičnost koju vidimo ovdje zaista pomaže, i ja želim da se zahvalim”, naglasio je Dodik.

Istakao je da podržava pristup da BiH očuva integritet i suverenitet u skladu s Ustavom i Dejtonskim sporazumom.

"U tom pogledu dijelimo određene vrijednosti vezano za Evropsku uniju. Ali, želim da kažem da smo izgubili entuzijazam značajno što se tiče EU... Naš entuzijazam od prije par godina i danas se ne može izmjeriti. Gubi se povjerenje u EU i njenu sposobnost da upravlja procesima i to je nešto što moramo imati na umu”, rekao je Dodik.

Kada je riječ o NATO-u, član Dodik je podsjetio da je Turkiye važna članica saveza i jedan od njegovih najvećih finansijera.

“Mi razumijemo njihove unutrašnje razloge koji su doveli do toga da Turkiye bude članica NATO-a. Jednako tako, u BiH bez obzira na razne prikaze, a ponekad i špekulacije ne postoji koncenzus o tome da država postane članica NATO-a. U tom pogledu imamo na sceni Program reformi, koji je opet u zastoju i tamo piše da se tim programom ne prejudicira članstvo u NATO-u”, kazao je Dodik.

Ponovio je da je Erdogan nesumnjivo jedan od najvažnijih lidera ovog dijela svijeta.

“Evropa gubi, i gotovo da nema prepoznatljive lidere za krize koje dolaze. Moramo se svi pomalo zabrinuti zbog toga. Znamo da bez jakih lidera nema ni rješenja. U tom pogledu želim predsjedniku Erdoganu sve najbolje, prije svega zdravlje i uspješan posao u rukovođenju složene ne samo unutrašnje situacije u Turkiye, nego, rekao bih, regionalne i globalne, jer je nesumnjivo predsjednik Erdogan jedan od globalnih lidera. Pristup da se uvažavaju svi jednako u BiH je najbolji mogući. To pokazuje Turkiye”, rekao je član Predsjedništva BiH.

Na kraju je dodao da su sastanci s Erdoganom jedna od rijetkih prilika kada članovi Predsjedništva nisu posvađani.

“Ovdje imamo dobru, prijateljsku atmosferu i ona je nesumnjivo rezultat onoga što pokazuje i dokazuje predsjednik Erdogan. Moji ljudi, oni koji mene podržavaju, i moj narod znaju da je predsjednik Erdogan prijatelj svih nas ovdje”, zaključio je Dodik.

Erdogan sutra u Srbiji, prekosutra u Beogradu Erdogan će se tokom dana sastati i s članovima kolegija Zastupničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Nakon toga će posjetiti Šehidsko mezarje Kovači, odati počast prvom predsjedniku Predsjedništva RBiH Aliji Izetbegoviću, zatim obići nedavno otvorenu Upravnu zgradu Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini, a večeras će prisustvovati i poslovnom forumu. Nakon Sarajeva, turski predsjednik putuje u Beograd, gdje ga, pored sastanka sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem, očekuje niz programa.

Posljednja stanica šire regionalne turneje bit će Hrvatska. Erdogan će u četvrtak u Zagrebu održati sastanke s predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem te premijerom Andrejom Plenkovićem. Predsjednik Turkiye će otvoriti i Islamski kulturni centar u Sisku, koji je izgrađen uz podršku Turske agencije za saradnju i koordinaciju (TIKA). Predviđen je poslovni forum i u Hrvatskoj.