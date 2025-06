Gilbert Mata se u utorak probudio uzbuđen zbog prvog dana škole otkako mu je metak naoružanog napadača probio nogu prije tri mjeseca u učionici četvrtog razreda u Uvaldeu.

Desetogodišnjak je izliječio fizičke rane, ali ga mirisi paljevine i dalje podsjećaju na pucnjavu, a prizor mnogobrojnih policajaca podsjeća ga na majski dan kada je napadač ubio 19 njegovih drugova iz razreda i dvoje učitelja.

U jutro kojeg su se mnoge porodice Uvaldea pribojavale, nova školska godina počela je s velikim zagrljajima na trotoarima, patrolnim automobilima parkiranim na svakom ćošku i majkama koje su brisale suze dok su se udaljavale od ivičnjaka.

Mata je bio spreman za povratak, ovaj put s vlastitim mobilnim telefonom. Njegovoj majci, Corini Comacho, bilo je teže pustiti dijete da se vrati u razred.

"Postoji određeno vrijeme kada može izvaditi svoj telefon i poslati nam poruku da je dobro", rekla je nakon što ga je uvela u novu školu, “Flores Elementary”, i ostavila ga iza vrata s novim bravama. "To je kao: 'OK, to je dobro. Sada se osjećam bolje'".

Izvan osnovne škole u Uvaldeu, učitelji u odgovarajućim tirkiznim košuljama s natpisom „Zajedno se uzdižemo i zajedno smo bolji“ nježno su vodili učenike kroz novopostavljenu ogradu od 2,4 metra i pored državnog policajca koji je stajao ispred glavnog ulaza.

"Dobro jutro, dragi moji!", pozdravio je jedan nastavnik. „Jeste li spremni za dobru školsku godinu?“

Osnovna škola Robb, gdje se 24. maja dogodio napad, trajno je zatvorena i na kraju će biti srušena.

Veliki spomenik od plišanih životinja, fotografija žrtava i križeva ostaje izvan mjesta jednog od najsmrtonosnijih masovnih ubistava u historiji SAD-a.

Izvan drugih škola u Uvaldeu − koje su udaljene samo nekoliko minuta vožnje − dodatne sigurnosne mjere koje je okrug požurio provesti nakon napada bile su nepotpune.

Sigurnosne kamere su još u izradi. Nova metalna ograda okružuje neke kampuse, djelimično zatvara druge i uopće nije postavljena u osnovnoj školi Flores, gdje je ove godine upisano mnogo učenika Robba.

Napad je trajao više od 70 minuta prije nego što se policija konačno suočila s napadačem i ubila ga. Kašnjenje je razbjesnilo roditelje i dovelo do osuđujućeg izvještaja državnih zakonodavaca. Sada više policije patrolira, ali nepovjerenje je sve veće.

“Ovdje je velika praznina. Svako može proći", rekla je Celeste Ibarra, 30, pokazujući na novu barijeru oko osnovne škole Uvalde dok je stajala u svom dvorištu s druge strane ulice.

Ibarrina starija kćerka, 9-godišnja Aubriella Melchor, bila je u osnovnoj školi Robb tokom pucnjave i činilo se da je odugovlačila u utorak ujutro što je moguće duže, jer joj je trebalo više nego obično da se obuče i pojede svoj doručak. Kada je počela kupovina za povratak u školu, nije htjela ići u Walmart, a svjetlucave olovke koje je Ibarra kupila da izazove uzbuđenje kod svoje kćerke nisu djelovale.

"Samo se igrala sa svojim žitaricama," rekla je Ibarra nakon što ju je ostavio. "Razmišljala je. Znam da je bila uplašena."

U Uvaldeu je nastava počela kasno: nastavljena je prije nekoliko sedmica u mnogim dijelovima Teksasa, gdje su drugi okruzi u utorak podsticali učenike i nastavnike da pokažu podršku noseći Uvaldeove kestenjaste boje. "Svi smo uz vas", napisala je prva dama Jill Biden na Twitteru.

Uvalde je odgodio prvi dan nastave nakon ljeta bolnog srca, ljutnje i otkrića da je gotovo 400 policajaca koji su požurili na mjesto događaja čekalo toliko dugo da uđu u učionicu.

Steve McCraw, šef Teksaškog odjela za javnu sigurnost, nazvao je reakciju "jadnim neuspjehom", a okrug je otpustio šefa školske policije Petea Arredonda prošlog mjeseca, nakon što je okrivljen za sporu reakciju policije.

Kako je počela nova školska godina, DPS je u utorak saopštio da je pet njegovih službenika upućeno generalnom inspektoru ove agencije zbog postupanja tokom pucnjave. Dvojica od petorice suspendovana su uz odbijanje plate do ishoda istrage generalnog inspektora.

Odjel je imao više od 90 vojnika i oficira na mjestu događaja u osnovnoj školi Robb, više od bilo koje druge agencije.

Za Matinu porodicu virtuelna škola zapravo nije bila predmet razgovora: Gilbert se nije dobro snašao s online nastavom tokom pandemije. Osim toga, želio je ići u osnovnu školu Flores sa svojim prijateljima, rekli su njegova majka i Michael Martinez, njegov očuh.

Mata je jedan od 11 preživjelih u učionici, čije su porodice ostale u kontaktu, rekao je Comacho. Ispaljeni metak prošao mu je kroz gležanj i list u sobi 112.

Dodatne sigurnosne mjere donijele su malo utjehe Martinezu, koji je pokušao sve odgoditi kada je došao prvi dan. "Nisam spreman za njegov povratak u školu, ali on kaže da jeste", rekao je Martinez.