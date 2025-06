Posjet predsjednika Republike Turkiye Recepa Tayyipa Erdogana Hrvatskoj, Zagrebu i Sisku, najavljen je u hrvatskim medijima kao važan politički događaj, što prepoznaju i hrvatski građani koji, uz jačanje prijateljskih odnosa Hrvatske i Turkiye, smatraju kako je ekonomski dio suradnje među državama jako važan.

“Turska je podržavala Hrvatsku u Domovinskom ratu, predsjednik Suleyman Demirel bio je jedan od rijetkih predsjednika koji je u to vrijeme redovito posjećivao Hrvatsku. Smatram važnima podršku i suradnju Turska s Hrvatskom. Turska je velika, bogata država, tako bi razvoj ekonomske suradnje, koja će nakon posjeta predsjednika Erdogana sigurno ojačati, biti dobra za hrvatsko gospodarstvo i poslovne ljude”, smatra Ivo Vrljić, veteran Domovinskog rata i prodavač na tržnici.

Vrljić smatra i kako je uspostavljanje intenzivnije suradnje između dvije države jako važno. Umirovljeni profesor Zvonimir Tadić ocjenjuje kako će posjeta turskog predsjednika biti korisna za Hrvatsku. O posjeti Erdogana čitao je u hrvatskim dnevnim tiskovinama, tako da je upoznat s osnovnim ciljevima predstojeće posjete.

“Predsjednik Erdogan se redovito sastaje s najvišim političkim dužnosnicima svijeta, i s Vladimirom Putinom i sa čelnicima zapadnih država, a sada dolazi u naš Sisak. Svaka čast, jer čut će se i za Sisak i za Hrvatsku. Džamija u Sisku sigurno će doprinijeti druženju i miru za stanovništvo toga kraja koje je miješano katoličko i muslimansko, barem se nadam tome”, poručuje umirovljenik Tadić.

Djelatnica u ugostiteljstvu Daniela Spajić kaže kako posjet turskog predsjednika Erdogana smatra pozitivnim, ponajviše zbog uspostavljanja boljih odnosa hrvatskog naroda s muslimanima općenito.

“To su naši prijatelji i susjedi, a turski narod nam je prijateljski narod. Dobro bi nam došla ulaganja iz Turske, u turizam ili neku drugu granu gospodarstva”, rekla je Spajić. Gospođa Spajić kaže kako u privatnom životu, ali i na poslu, ima česte, svakodnevne kontakte s muslimanima, Bošnjacima, Albancima i drugima koji žive u Zagrebu.

“Odrasla sam s Bošnjacima, muslimanima, budući da sam podrijetlom iz Banja Luke”, istaknula je Spajić.

Zagrepčanin Ivor Novak koji radi u privatnom sektoru misli da dolazak predsjednika prijateljske nacije kao što je Turkiye za Hrvatsku može donijeti samo korist.

“Kako čujem, to će biti prilika da s predsjednikom Erdoganom u pratnji u Hrvatsku dođu gospodarstvenici, poslovni ljudi, što znači da se otvaraju dodatna vrata za suradnju na poslovnom planu. Trebalo bi težiti jačanju prijateljskih i poslovnih odnosa između naših dviju nacija. Imam bliskog prijatelja Turčina koji se u Hrvatsku doselio prije par godina jer se zaljubio u Hrvaticu. On radi za različite firme, dobrim dijelom za firme iz Turske. Mogu zaključiti da su turska ulaganja u Hrvatsku značajna i da je njihov kapital kod nas dosta prisutan, prisutniji nego što je to percipirano u široj javnosti”, izjavio je Novak.

Posjet Recepa Tayyipa Erdogana Hrvatskoj najavljen je za 8. rujna, prilikom čega će se turski predsjednik sastati s predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i predsjednikom Vlade Hrvatske Andrejom Plenkovićem, ali i otvoriti Islamski centar i džamiju u Sisku, čiju je izgradnju pomogla i turska država putem svojih institucija koje djeluju u Hrvatskoj.