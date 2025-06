Piše: Senita Šeherčehajić

Predsjednik Republike Turkiye Recep Tayyip Erdogan doputovao je 8. septembra, u zvaničnu posjetu Republici Hrvatskoj. Turski predsjednik boravi u Hrvatskoj, zemlji s kojom Turkiye gaji prijateljske veze već tri decenije, na poziv hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

Erdogan će se tokom posjete, osim s Milanovićem, sastati s predsjednikom Sabora Goranom Jandrokovićem te s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem, s kojim će potom otputovati u Sisak, grad s nešto više od 40.000 stanovnika smješten jugoistočno od glavnog grada Zagreba, gdje će zvanično otvoriti Islamski kulturni centar u okviru kojeg je i džamija.

Upravo je Turska agencija za međunarodnu saradnju (TIKA) najviše doprinijela u izgradnji džamije i Islamskog centra te će, uz Erdogana, otvorenju prisustvovati i predsjednik Uprave za vjerske poslove (Diyanet) Republike Turkiye Ali Erbas i generalni direktor Turske agencije za međunarodni razvoj (TIKA) Serkan Kayalar. Delegaciju Islamske zajednice Bosne i Hercegovine na svečanosti će predvoditi reisul-ulema Husein-efendija Kavazović, a otvorenju će prisustvovati i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija akademik Aziz-efendija Hasanović, kao i brojni drugi zvaničnici.

Izgradnja i otvorenje Islamskog centra i džamije za muslimane Siska historijski je trenutak, što dovoljno govori o značaju turskog učešća u izgradnji ovog vjerskog i kulturnog objekta. Bilateralni odnosi Hrvatske i Turkiye već tri decenije idu uzlaznom putanjom. Turkiye je 6. februara 1992. godine bila među prvim državama u svijetu koje su priznale nezavisnost Hrvatske. Time je ujedno počela nova era u tursko-hrvatskim odnosima.

Obje države su počele pregovore o članstvu s Evropskom unijom krajem 2005. godine. Hrvatska je 2013. godine postala članicom Evropske unije. Prethodno, 2009. godine, Hrvatska je postala članicom Sjevernoatlantskog saveza (NATO), čiji je Turkiye član od 1952. godine, čime su dvije zemlje postale saveznice u okviru ovog vojno-političkog saveza.

Njihova saradnja odvija se i u multilateralnim forumima poput Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Kad je riječ o regiji Balkana i šire, obje države usmjerene su ka jačanju regionalnog mira i stabilnosti, gdje učestvuju u radu platformi poput Procesa za saradnju u Jugoistočnoj Evropi kao i trilateralnog mehanizma Turkiye – Hrvatska – Bosna i Hercegovina.

Paralelno s političkim, napreduju i ekonomski odnosi. Trgovinska razmjena između dvije zemlje za sve to vrijeme imala je uzlaznu putanju, koja je bila na kratko zaustavljena u pandemijskoj 2020. godini. No, ukupni obim trgovinske razmjene do kraja 2021. godine iznosio je zavidnih 890 miliona dolara (podaci Ambasade Turkiye u Hrvatskoj iz 2022).

Zajednički cilj, postavljen još tokom posljednje posjete turskog predsjednika Erdogana Zagrebu u aprilu 2016. godine, u narednom će kratkoročnom periodu dostići milijardu dolara trgovinske razmjene. Ovo je zasigurno jedna od tema o kojoj će biti riječi i tokom ove posjete turskog predsjednika, posebno zbog činjenice da će Hrvatska od naredne godine ući u šengensko područje, čime se otvaraju nove perspektive saradnje između dvije zemlje.

U prilog jačanju ekonomskih odnosa ide činjenica da se u Hrvatskoj posljednjih godina bilježi sve veća prisutnost turskih investitora, te da trenutno u toj zemlji djeluje nekoliko desetina turskih kompanija koje ulažu prvenstveno u sektor turizma, građevine, bankarstva, ali i infrastrukture i obnovljivih izvora energije.

Hrvatska je, osim toga, za Turkiye važna tranzitna zemlja kad je riječ o kopnenom prevozu. Kroz Hrvatsku godišnje prođu desetine hiljada kamiona s turskim registarskim oznakama, podatak je koji je u nedavnom intervjuu za AA iznio ambasador Turkiye u Hrvatskoj Mustafa Babur Hizlan. Turska državna aviokompanija Turkish Airlines obavlja deset letova na relaciji Istanbul – Zagreb i dva leta na relaciji Istanbul – Dubrovnik u zimskoj sezoni.

“S druge strane, terenske usluge aerodroma u Zagrebu i usluge hrane i pića pružaju turske kompanije“, dodao je Hizlan.

Osim ekonomske, između dvije zemlje razvija se i saradnja na polju kulture, te tako u Zagrebu, osim predstavništva TIKA-e, djeluje i podružnica Turskog kulturnog instituta “Yunus Emre“, koji doprinosi zajedničkim projektima dviju zemalja u područjima kinematografije, muzike, književnosti, gastromonije.