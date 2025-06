“Dokumentarni film je najbolja platforma za malo dublje znanje o određenoj temi za današnjeg modernog čovjeka”, rekao je direktor Festivala dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans (AJB DOC) Edhem Fočo.

U fokusu petog izdanja Festivala dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans (AJB DOC), koji počinje sutra, a traje do 13. septembra u Sarajevu, bit će autentične i dirljive ljudske priče. Od blizu 300 prijavljenih filmova, selektori AJB DOC-a, Lejla Dedić, Đani Hasečić i Sead Kreševljaković, odabrali su 25 koji će biti prikazani u četiri programske selekcije - Takmičarski program, AJB prikazuje, Last Minute Cinema i SMART Doc, uz dvije specijalne projekcije.

"Nikada nismo bili spremni da širimo broj filmova koji će se emitovati jer je Sarajevo ipak mali grad i nema potrebe da emitujemo 100 filmova ako na te filmove neće doći dovoljan broj publike. Vodimo računa da su to najbolji od najboljih", izjavio je direktor AJB DOC-a.

Kako je kazao, ove godine je prijavljeno više od 300 filmova.

"Radi se o filmovima od Japana do Amerike. Selektori imaju težak posao, treba izabrati 12 filmova za takmičarsku selekciju od više od 300 prijavljenih, a u druge dvije selekcije ipak je lakši proces. Jedna selekcija se tiče filmova koji su već postigli veliki uspjeh na drugim festivalima i ovo je nekako njihov kraj", pojasnio je Fočo.

Od početka, naveo je, od četiri pobjednika, tri su se bavila temom Bliskog istoka.

"Dva Sirije, jedan Palestine. Nažalost, to područje je i dalje najinteresantnije jer previše je događanja, ratova, izazova... Te teme su uvijek aktuelne. I ove godine imamo slične teme. Ali ove godine ima i drugih atraktivnih lokacija, nažalost, imamo i filmove iz Ukrajine. Uvijek imamo i filmove iz regije, što je meni drago − da zemlje iz regiona proizvode toliko dobrih dokumentarnih filmova. Druga stvar je što su to ipak bliže teme našoj publici ovdje u Sarajevu", rekao je Fočo.

Kako je istakao, na Bliskom istoku se snima sve, različite su teme.

"Snima se sve. Rat u Siriji je bio aktuelan, a i danas je. Ne držimo se toga da priča mora biti o nekom stradanju, nekom ratu. To su obično ljudske priče jer i u tom ratu čovjek je najbitnija stvar, ali i u miru, izazovima koje ima u svakodnevnom preživljavanju. Nažalost, zbog okolnosti u kojima je veći dio Bliskog istoka, oni imaju previše izazova i životi tih ljudi koji žive te izazove su mnogo interesantniji od nekoga ko samo sjedi i sve mu je dobro u životu", naglasio je Fočo.

Vjeruje da je posljednjih godina povećano interesovanje za snimanje dokumentarnih filmova. Smatra da su popularizaciji dokumentarnog filma doprinijele platforme poput Netflixa i HBO-a koje finansiraju i otkupljuju dokumentarne filmove.

"Prije je bilo mnogo uspješnih dokumentarnih filmova, ali sada se ljudi mnogo više okreću dokumentarnom filmu jer je to stvarnost, a ne fikcija. Možda je stvarnost postala interesantnija od fikcije. Snimanjem tih svakodnevnica ne možemo ništa predvidjeti. Kada se pogleda igrani film, već na početku zna se kako će se završiti. Dokumentarni film ne može se nikako pretpostaviti jer nema šanse da se može pretpostaviti život", rekao je Fočo.

Govorio je i o značaju dokumentarnog filma u današnje vrijeme.

"Mislim da su jako bitni iz jednog, možda i ne tako divnog razloga. Mi smo sve površniji i površniji, ne ulazimo u dubinu neke stvari, nemamo vremena da čitamo. I u tom kontekstu je dokumentarni film možda najbolja platforma za neko malo dublje znanje o određenoj temi za današnjeg modernog čovjeka. Dokumentarni film dokumentuje određene stvari, ostat će zabilježen. Prije se to bilježilo u knjigama, a ko će i kako danas doći do tih knjiga. A ovo imate uvijek tu, možete ga staviti na televiziju, na društvene mreže i on je dostupan ljudima. Mislim da je dokumentarni film sve značajniji, ne zahtijeva toliko finansijskih sredstava kao igrani film, ali može doprinijeti i obrazovanju i informisanju i na kraju krajeva i određenom uticaju, ukoliko vam je potrebno da se nešto prikaže", pojasnio je Fočo.

Smatra kako dokumentarni film ima i dalje mnogo prostora.

"Volio bih da za mlađe generacije bude neki način izražaja. Nadam se da smo motivisali dosta mladih. Svaki put za vrijeme festivala imamo treninge. Veliki broj mlađih autora, koji su uglavnom studenti, prijavljuje se na te radionice i treninge. Odrade sve do kraja, daju sjajne prijedloge, neki od njih poslije toga snime i filmove. To su mlada djeca čiji vršnjaci su možda samo na nekom Instagramu, TikToku i samo ih to interesuje. Ovi autori uđu u duboke teme", rekao je Fočo.

Prema njegovim riječima, od početka AJB DOC-a organizuju razne radionice. Pod pokroviteljstvom Info centra Evropske unije u Bosni i Hercegovini bit će održano i masterclass predavanje Galeba Nikačevića, novinara i kreatora popularnog Agelast podcasta.

Također, u saradnji s Al Jazeera Media Institutom i Samsungom, bit će održan trodnevni trening "Produkcija dokumentarnih filmova pametnim telefonom".

"U zadnje vrijeme smo se fokusirali na to da mlađe autore učimo kako da snimaju dokumentarne filmove mobilnim telefonom", priča Fočo.

Mir i vjera u bolje sutra poveznica su svim akterima dokumentarnih filmova koji će biti prikazani u okviru petog AJB DOC film festivala, što je nametnulo temu vodilju ovogodišnjeg izdanja – bijelu golubicu, univerzalni simbol mira, čiji je uzlet i kretanje prema gore u likovnoj formi postavljeno tako da svojim tijelom i kretanjem simbolično formira grafički broj pet.

"Na početku godine smo odlučili da ove godine ne idemo sa sloganom kao svake godine i da nam broj pet bude slogan kojim na neki način sami sebi želimo odati priznanje da smo došli do petog izdanja. Međutim, zbog svih dešavanja u svijetu, broj pet smo pretvorili u bijelu golubicu koja je simbol mira. Želimo da pošaljemo poruku dobrote, stremljenja ka dobrom kroz tu golubicu mira. Želimo da vidimo malo bolji svijet i malo više mira u tom svijetu", istakao je Fočo.

AJB DOC je postao već tradicionalni festival, a Fočo je kazao da na početku nisu očekivali ovoliki uspjeh i interesovanje.

"To je dokumentarni festival koji se organizuje u septembru. Nije ovo ljeto kada je tu veliki broj dijaspore i stranaca, pa je ovo neko dodatno dešavanje. Ovo je festival stvarno za Sarajlije i nismo previše očekivali. Bili smo pozitivno iznenađeni jer nas je pozitivno iznenadio interes i interakcija sarajevske publike", pojasnio je Fočo.

Novina ovogodišnjeg izdanja AJB DOC-a je platforma Industry days koja je nastala u saradnji s Al Jazeera Documentary kanalom, a usmjerena je na podršku za razvoj produkcije dokumentarnih filmova širom svijeta, uključujući međunarodne i regionalne koprodukcije.

Cilj je podržati širenje dokumentarnih filmova u svijetu, uključujući međunarodne koprodukcije, i upoznati ključne donosioce odluka s uzbudljivim i važnim projektima. Cilj je pomoći im da osiguraju sredstva za produkciju dokumentarnih filmova i podršku za njihovo emitovanje, distribuciju, prikazivanje i prodaju širom svijeta.

"Jako smo zadovoljni odzivom projekata. Imamo autore koji su aplicirali za finansiranje, koji su dobili Zlatnog medvjeda u Berlinu ili razne nagrade na drugim festivalima. Sada dolaze u Sarajevo da prezentuju svoj novi projekat, ne samo Al Jazeeri", kazao je Fočo.

Odluku o najboljem filmu Takmičarske selekcije AJB DOC-a donijet će nagrađivani internacionalni žiri koji čine filmska rediteljica Aida Begić, rediteljica i producentica Dana Budisavljević, dokumentaristica i producentica Fatma Riahi, britanski dokumentarista Phil Grabsky i dokumentarista Ensar Altay.

Svi takmičarski filmovi ulaze i u konkurenciju za nagradu programskog žirija Al Jazeere Balkans koji dodjeljuje nagradu AJB Program Award. Također, svi filmovi prikazani na AJB DOC film festivalu ulaze u konkurenciju za Nagradu publike.