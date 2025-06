Turska radio-televizijska korporacija (TRT) pridaje veliki značaj i aktivno učestvuje na 5. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma Al Jazeere Balkans (AJB DOC), čiji je Anadolu Agency (AA) globalni komunikacijski partner.

O značaju AJB DOC-a, koji se održava peti put, za AA su govorili učesnik Festivala i direktor TRT Sinema Faruk Guven i Ensar Altay, režiser TRT Worlda i jedan od članova žirija ovog festivala.

Guven je istakao da TRT pridaje veliku važnost filmskim festivalima.

"TRT učestvuje na mnogim festivalima. Mi smo i u takmičarskoj sekciji i u sekciji za razvoj projekata na festivalima. Brinemo o dijelovima 'Work in Progress festivala', jer su ove sekcije prvi put omogućile da se projekti povezuju u mrežu gdje se susreću i ulaze u koprodukcije te se mogu naći i novi fondovi", rekao je Guven.

Ističući da je TRT i ove godine prisutan na AJB DOC-u na poziv Al Jazeere Balkans, Guven je kazao da pridaju veliki značaj ovom događaju.

"Ovaj festival se održava peti put, ali postoji vrlo profesionalan sistem i otvaranje je bilo odlično. Ima veoma utjecajnih ljudi u industriji ovdje. Al Jazeera Balkans ovim festivalom postavlja temelje za svoj sadržaj, koji bi od sada mogao doći na ekrane televizija širom svijeta", rekao je Guven.

TRT zainteresiran za projekte na kojim je moguća saradnja

Napominjući da su zadovoljni Festivalom i da je atmosfera u Sarajevu veoma dobra, Guven je rekao kako TRT traži projekte na kojima se može uspostaviti saradnja. "Dokumentarni ili igrani film se snima snažnije kada pronađe partnera ili finansiranje tokom faze razvoja projekta ili kada se uključe nova imena. Djelomično se tako postiže uspjeh, a mi smo tu jer nam je stalo do toga", rekao je on.

Ukazujući i na Dane dokumentaraca koje organizira TRT, Guven je kazao kako se to održava u junu svake godine, a kako prijave za taj program završavaju krajem godine. "To je dokumentarna platforma na kojoj dolaze regionalni poslovi. Zato mislimo da će za oba kanala biti od koristi da se ugoste i komunicira s ljudima koji će sljedeće godine biti pozvani s Al Jazeere Balkans", kazao je Guven.

Guven je također rekao kako TRT sarađuje s mnogim festivalima u Turkiye i inostranstvu i kako se bore za svoje mjesto, kako na Sarajevo Film Festivalu, tako i na festivalima u Africi, Češkoj i drugdje.

AJB DOC ima međunarodni utjecaj

S novinarom AA razgovarao je i dokumentarista iz Turkiye i režiser TRT Worlda Ensar Altay, koji je jedan od pet članova žirija ovogodišnjeg AJB DOC festivala. Naglasivši da pomno prati ovaj festival već pet godina, Altay je rekao kako je iz godine u godinu lično svjedočio kako AJB DOC festival ima međunarodni utjecaj i kako je to vrijedno divljenja.

"Veoma sam sretan što se ovaj događaj pretvorio u veoma prestižan festival kojem se dokumentarac u Evropi raduje i na koji se fokusira, kako selekcijom filmova, tako i platformom Dani industrije", rekao je Altay.

Ističući da mnogo voli Bosnu i Hercegovinu kao zemlju, Altay je rekao da je sa zadovoljstvom prihvatio poziv da bude član žirija ovogodišnjeg AJB DOC-a. "To je festival dokumentarnog filma do kojeg mi je dovoljno stalo da bih došao raditi čak i da su me pozvali da dođem i radim kao volonter", rekao je Altay.

Altay je naveo da je Sarajevo grad kulture u kojem se susreću Istok i Zapad i da je sretan što je ovih dana u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.