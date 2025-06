Ukazujući na kontinuirane provokacije Grčke, zvanična Ankara je u ponedjeljak upozorila Atinu da se ne upušta u avanturu u ime drugih jer će, u suprotnom, snositi posljedice.

"Dok pokušavamo poštovati naša susjedska prava s obje strane Egejskog mora, Grčka i dalje nastavlja s provokacijama. Ako se upustite u avanturu u ime drugih, snosit ćete posljedice danas kao i u prošlosti", izjavio je ministar vanjskih poslova Turkiye Mevlut Cavusoglu na simpoziju o Bici kod Sakarije.

Turski ministar vanjskih poslova pozvao je Grčku da ne bude "oruđe" drugih i da prekine svoje provokacije.

Turkiye, članica NATO-a više od 70 godina, žalila se na ponavljanje provokacija i retoriku Grčke u regiji tokom posljednjih mjeseci, navodeći da takvi potezi osujećuju napore u dobroj vjeri za mir.

Definišući tursku diplomatiju kao "poduzetničku i humanitarnu", Cavusoglu je rekao kako njegova zemlja štiti svoja prava i interese na svim platformama.

Rekavši da je Turkiye uvijek na oprezu protiv "zlih očiju i zlonamjernih planova", Cavusoglu je istakao da je sigurnost zemlje u "sigurnim rukama herojske vojske, odbrambene industrije i satelita poslatih u svemir".

"Imamo projekte koji će doprinijeti miru i prosperitetu ne samo u našem regionu, već i na globalnom nivou”, dodao je šef turske diplomatije.

Govoreći o posredničkoj ulozi njegove zemlje, Cavusoglu je rekao da Turkiye drugima "pada na pamet kada se traže rješenja za krize od Balkana do Bliskog istoka, od Kavkaza do Centralne Azije i od Afrike do Latinske Amerike".