Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić poručili su kako dvije države imaju zajedničke euroatlantske ciljeve, pri čemu su osudili politiku "srpskog sveta" koja, ocijenili su, ugrožava mir na Balkanu.

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman posjet crnogorskog kolege Hrvatskoj ocijenio je nastavkom intenzivnog dijaloga dviju susjednih, partnerskih zemalja i NATO saveznica.

Poručio je kako Hrvatska daje punu potporu europskom putu Crne Gore, ocijenivši kako su vanjska i sigurnosna politika Crne Gore i EU usklađeni pa tako i kada je riječ o ruskoj agresiji na Ukrajinu.

Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ranko Krivokapić izrazio je zadovoljstvo što će s hrvatskim kolegom danas sudjelovati na otkrivanju spomen-ploče admiralu Vladimiru Baroviću na Visu, ocijenivši kako na primjeru admirala Barovića treba graditi euroatlantsku Crnu Goru.

"Ovo je bio prvi rat u kojem je bilo hrabrije ne uzeti pušku u Crnoj Gori nego je uzeti. Ovo je bio prvi rat na sramotu crnogorskog oružja", izjavio je Krivokapić.

Dodao je kako je u sadašnjem trenutku važno biti uz Ukrajinu jer to, smatra, znači biti na pravoj strani povijesti.

Osuda odlikovanja Šešelja

Na pitanje novinara kako komentira odlikovanje osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja od Srpske pravoslavne crkve (SPC), ministar Krivokapić je izjavio kako je Šešelja u Beogradu nazvao ratnim zločincem još prije tri decenije.

"To je sada očito podrška politici zločina, legitimisanje politike zločina, viktimizacija žrtava, a kada se to dešava, onda se priprema novo aktivno zlo koje prije svega prijeti Crnoj Gori, ali i drugim vrućim tačkama na Balkanu. Nekad se to zvalo ‘Velika Srbija’, sada se zove ‘srpski svet’, ali su motiv i namjere iste, kao što su i učesnici u tom igrokazu isti", izjavio je Krivokapić.

“Nije osuđena dominantna politika koja sada vlada, prije svega u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je stotinu godina, koliko postoji u Crnoj Gori, koja je došla aneksijom Crne Gore na bajunetima, antidržavni koncept u Crnoj Gori", poručio je Krivokapić.

"Zgroženi smo činjenicom da se odlikuje dokazani ratni zločinac koji je bio instrument velikosrpske politike koju je provodio Miloševićev režim, koji je imao istaknutu ulogu na hrvatskim prostorima gdje su počinjeni veliki, brojni zločini. Eksponent te politike bio je i Vojislav Šešelj koji nikada nije negirao svoju upletenost u ratne zločine, dapače, čak se i hvalio njima. Ne razumijemo taj čin Srpske pravoslavne crkve", izjavio je hrvatski ministar Grlić Radman.

Poručio je kako sve na prostorima Balkana treba zabrinuti utjecaj Rusije.

"Naš je opravdan poziv Srbiji da se aktivno i snažno opredijeli i zauzme za vanjsku i sigurnosnu politiku Europske unije ako želi biti na europskom putu, da se suoči s prošlošću, da odbaci sve hegemonističke velikosrpske politike, da se posveti demokratizaciji vlastitog društva, da prestane glorificirati ratne zločine, da počne rješavati otvorena pitanja nestalih i odštete logorašima", poručio je Grlić Radman.

Dvojica ministara razgovarala su i o izgradnji plinovoda kroz Albaniju i Crnu Goru do Hrvatske, ali su naveli kako još nije dogovoreno da li bi budući cjevovod išao kopnom ili podmorjem.

Povratak Školskog broda ‘Jadran’ rješavat će se u duhu dobrosusjedskih odnosa, poručili su.

Nakon što je prošle godine obilježeno mjesto i 30 godina od stradanja Hrvata u logoru Morinj, ministri će u popodnevnim satima sudjelovati na otkrivanju spomen-ploče admiralu Vladimiru Baroviću u Samogoru na Visu. Admiral Barović se uzima kao simbol ljudskosti i neslaganja sa zlom na samom početku rata u Hrvatskoj.