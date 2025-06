Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, poručio je da je penzioni sistem ustrojen tako da nema razloga za strah i ako ekonomija raste, onda je penzioni sistem siguran.

On je govorio na dvodnevnoj konferenciji "Reforme mirovinskog/penzijskog i invalidskog sistema u Federaciji BiH, rezultati reformi provedenih 2018. godine i definiranje ciljeva i izmjena u sistemu za njihovo dostizanje u srednjem roku", koja je počela danas u Sarajevu.

Novalić je kazao da je penzioni sistem ustrojen tako da nema razloga za strah.

"On je budžetska stavka. To je prvi prioritet isplate od šest prioriteta i budžet garantuje isplatu penzija, a zakon visinu. To je sada nezavisan sistem koji više ne zavisi samo od prihoda iz obaveza. Kada je riječ o vezi s demografijom, mi ćemo tu imati iste probleme kao što ima i Njemačka. Bitno je da ekonomija raste. Ako ekonomija raste, onda je penzioni sistem siguran i raste. On je vezan za ekonomiju, a ne za demografiju", istakao je Novalić.

Zijad Krnjić, direktor Zavoda MIO/PIO, rekao je da se omjer radnika i penzionera mijenja iz dana u dan.

"Sistem je stabilan i ostat će. Para koliko bude trebalo da ostane stabilan osigurat će se na načine kako će to zakoni predvidjeti", izjavio je Krnjić.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača kazao je da je reforma PIO-a jedna od najznačajnijih reformi koje je Vlada FBiH provela u svom mandatu.

"Sva dobra koja mi koristimo, gradile su generacije prije nas. I mi smo dužni da iz poštovanja prema njima vodimo poseban odnos, da brinemo o toj kategoriji. Penzije se sada isplaćuju redovno 5. u mjesecu, bez kašnjenja, usklađivanja su redovna. Prelaskom na trezor garantovane su penzije. Budžet Federacije BiH je taj koji garantuje da se u slučaju manje uplaćenih doprinosa direktno iz budžeta isplaćuje ta razlika koja treba. To je jedna sigurnost i garancija koja je data penzionerima", pojasnio je Drljača.

Kako je kazao, penzije su drugi prioritet u isplati iz budžeta, odmah nakon servisiranja vanjskog i unutrašnjeg duga.

Jozef Muhić ispred Parlamentarnog odbora za socijalna pitanja Austrije rekao je da je i u ovoj zemlji najveći izazov, kao i u drugim zemljama, da se osigura sigurnost penzionog sistema.

"Kada govorimo o vizijama budućnosti, najveći problem je u tome da ne dođe do pogoršanja sistema, a moja zadaća je kao člana Parlamenta i člana odbora koji se bavi tim pitanjima da spriječim to pogoršanje. I u Austriji također imamo minimalnu penziju, pod određenim uslovima ona se isplaćuje, a jedan od uslova je da je neko najmanje 15 godina uplaćivao u Fond penzionog osiguranja. Penzioni sistem je onoliko siguran koliko političke stranke žele da ga održe sigurnim", pojasnio je Muhić.