Također, imajući u vidu stalne velikodržavne nasrtaje Srbije i Hrvatske na državu BiH, imamo pravo i obavezu da podsjećamo domaću i međunarodnu javnost na to šta je utvrdio MKSJ, sud osnovan od Vijeća sigurnosti UN-a, odnosno kako su Srbija i Hrvatska bile umiješane u međunarodni konflikt i bile svojevrsni napadači na državnost i teritorijalni integritet Republike Bosne i Hercegovine, te da mladim generacijama pružimo priliku i šansu da se i na ovaj način upoznaju i saznaju o sadržajima presuda MKSJ – navode iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.

Presude MKSJ imaju međunarodnu validnost, dio su pravnog naslijeđa savremenog čovječanstva i sastavni dio legislative UN-a i kao takve su stalni izvor prava, istine i međunarodnog poretka.

Pozivamo i međunarodne predstavnike koji se bave političkim riješenjima u i oko BiH da se ne samo podsjete na to šta je jedan sud koji je osnovan jednoglasno od VS UN-a zaključio u vezi sa “sukobom” u BiH, nego da u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom i drugim međunarodnim mehanizmima koji ih obavezuju koriste zaključke ovog suda koji je osnovan zbog svjetske prijetnje miru, kako je navelo VS UN-a u svojoj rezoluciji osnivajući MKSJ. Za potrebe ovih brošura smo dokazivanje i dokazanost međunarodnog konflikta u BiH, shodno članu 2 Statuta MKSJ, nazvali – agresija – dodaju iz Udruženja.

Brošura se sastoji iz dva zasebna dijela. Jedan dio se odnosi na pravosnažno utvrđene činjenice o ulozi SRJ/Srbije, a drugi o pravosnažnim činjenicama o ulozi Republike Hrvatske.

Ova brošura, kao i ranije brošure “Napredak ili opstrukcije u procesuiranju ratnih zločina” i “Sarajevo 30 godina bez optužnice”, trebaju dati dodatnu podršku svim nadležnim institucijama u BiH, na čelu s VSTV-om, međunarodnim organizacijama, da se konačno otklone opstrukcije i blokade u radu tzv. Revidirane strategije Bosne i Hercegovine.

Brošura se može pronaći na web-stranici tortura.ba kao i Facebook profilu Udruženja, saopćeno je iz Udruženja žrtava i svjedoka genocida.