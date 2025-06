Jedno od najzvučnijih fudbalskih imena u Banjaluci, Damir Špica, veruje da Srbija može da bude najprijatnije iznenađenje na predstojećem Svetskom prvenstvu u Kataru.

U razgovoru za Anadolu Agency (AA), kapiten slavne generacije Borca koja je pobedom protiv Crvene zvezde u finalu Kupa Jugoslavija 1988. godine napravila najveći uspeh u istoriji banjalučkog fudbala, kaže da je selektor Dragan Stojković Piksi najzaslužniji za preporod srbijanskog nacionalnog tima.

“Piksi je došao na mesto selektora, zaveo red i disciplinu, posložio ekipu i rekao bih da Srbija posle duže vremena ima preozbiljnu reprezentaciju. Sigurno je da ćemo svi ovde navijati za njih, ali i za reprezentaciju Hrvatske. Pratimo svaki dan utakmice u najjačim evropskim ligama, ne može ništa da nam promakne. Na osnovu trenutne forme igrača, mislim da Srbija može da ponovi podvig Hrvatske sa Mundijala u Rusiji pre četiri godine. Piksi na svakom mestu u timu ima dva kvalitetna rešenja. Odabrao je kako treba, napravio selekciju i momci zaista igraju moderan fudbal. Čak ni Brazil nije više u situaciji da očekuje sigurna tri boda protiv Srbije. Srbiju niko neće lako da pobedi. Živi bili pa videli“, kaže Špica koji svoju prognozu argumentuje konkretnim činjenicama:

“Mozak ekipe je Dušan Tadić, fudbaler vanserijske klase oko koga se vrti igra na sredini terena i koji već godinama unazad pripada ekstra klasi evropskog fudbala. Šta tek reći o napadačima! Ne zna se ko je jači i opasniji, Aleksandar Mitrović ili Dušan Vlahović. Dodajte Sergeja Milinković-Savića i jasno vam je da Srbiji u skoku nijedna reprezentacija ne može da parira. Mitrović je najjači u vazduhu, pogledajte sa kakvom lakoćom trese mreže u Engleskoj. Jaki su na sredini, u odbrani, zaista ne vidim slabu tačku u reprezentaciji Srbije. Sve je složeno kako treba. Bitno je samo da igrači slušaju šta selektor govori, da se pridržavaju dogovora iz svlačionice i sve će biti u redu. Vidim da je disciplina na visokom nivou, Piksi je verovatno jedini čovek kome niko ne sme da sastavlja tim i nameće igrače za reprezentaciju. Ima majstore na raspolaganju i ako ih bude držao ’pod ključem’, Srbija će da napravi bum u Kataru.“

Banjalučkom Borcu ne cvetaju ruže na početku nove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, a ceh je platio šef stručnog štaba Nenad Lalatović.

“Od samog starta prvenstva je delovalo da neće ići dobro. Ne slažem se da je sva krivica na Lalatoviću. Kada je preuzeo Borac, neko je morao da mu skrene pažnju na nekoliko bitnih detalja. Pre svega da mu kaže ’slušaj, došao si u ligu u kojoj svako svakog može da pobedi’. Morali su da mu objasne kakav kvalitet ima na raspolaganju i šta od pojačanja treba da dovede. Nije on kriv što mu niko to nije rekao. Ali ga smatram odgovornim što je iz Radničkog iz Kragujevca doveo pet igrača. Iz ekipe koja se do poslednjeg kola borila za opstanak, uzima pet igrača i dovodi ih u ekipu koja se bori za titulu. Zamislite mentalni sklop tih fudbalera koji su preko noći morali da promene način razmišljanja. Naravno da se nisu snašli“, priča Špica i dodaje:

“Nije imao nijednog brzog igrača, Borac je bio jedna od najsporijih ekipa u ligi. Krenuli su porazi, pa se nadovezala otežavajuća okolnost da nije mogao igrati mečeve u Banjaluci. I sve bi to nekako moglo da se progleda kroz prste, ali je eliminacija od Farana u Evropi bila 'kap koja je prelila čašu'. Dno dna. Borac ne sme da ispada od amatera, pogotovo u situaciji kada ima dobar rezultat iz prve utakmice na domaćem terenu. Tu se videlo da ekipi nedostaje lider. Nema igrača koji će podići glas i lupiti rukom o sto. Kao što Zrinjski ima Nemanju Bilbiju koji je produžena ruka trenera na terenu. Takođe mi se nije svidelo ponašanje Lalatovićevih pomoćnika. Šta će oni pored aut-linije. Zna se ko je šef i ko treba da skače sa klupe i da daje instrukcije igračima.“

I pored relativno slabijeg starta, Špica tvrdi da je Zrinjski i dalje najozbiljniji kandidat za titulu šampiona Bosne i Hercegovine.

“Ne samo zbog Bilbije, njegovog iskustva i njegovih 140 golova u dosadašnjoj karijeri. Zrinjski ima sjajno rukovodstvo i vrhunsku organizaciju kluba. Treba da odigraju tri zaostale utakmice i brzo će sve doći na svoje mesto. Ozbiljan klub je i Tuzla Siti, imaju dobrog trenera, predsednika i ono što je još važnije, imaju novac. Sarajevo je uvek aktuelno u borbi za najviši plasman, 'Željo' se polako budi, ali i dalje kuburi sa igračkim kadrom i finansijama. Borac ove sezone nema šta da traži u trci za prvo mesto. Ako izbori Evropu, to će biti ravno osvajanju šampionske titule“, zaključio je Damir Špica u intervjuu za Anadolu Agency (AA).